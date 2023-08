Callejero Fino lanzó su álbum y reflexionó: “Si no fuera por la música, seguiría preso”

Simón Nattanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, es uno de los artistas del momento y acaba de lanzar el álbum “Hagan Ca$o”. Se trata del primer disco compuesto enteramente por canciones de RKT, el nuevo género urbano que está dominando los charts de Argentina y Latinoamérica.

En un evento privado, en el que CARAS estuvo presente, el joven nacido en Pilar celebró el lanzamiento de los últimos tres temas que completan el álbum: “Yo Soy el RMX” junto a Duki, “Moña” con Neo Pistea y “Ta Bellaka Ta Koketa” con el colombiano Ryan Castro. Anteriormente habían salido dos tandas de 7 y 2 temas, simbolizando así, el número “723”, el cual el artista relaciona con llegar al éxito.

En el evento, al "Calle", como lo llaman sus seguidores, se lo vio rodeado de sus amigos, familiares y colegas entre los que destacaron el productor Alan Gómez y la cantante Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como La Joaqui, con quien el protagonista se dio un fuerte abrazo al encontrarse. “Gracias a todos por estar acá y gracias a mi familia por acompañarme, ustedes son un pilar muy importante en mi vida”, expresó el intérprete a sus invitados.

En diálogo con CARAS, Callejero Fino aseguró que “deseaba que el disco saliera para que la gente lo pueda escuchar y sentir”, y confesó estar muy emocionado. “Me da mucha intriga lo que dice la gente. Me gustaría meterme en el cerebro de cada uno y saber qué piensan. La repercusión está súper bien y yo estoy contento”, expresó.

"Yo Soy El RMX" es el último corte de "Hagan Ca$o" que Callejero interpreta junto a Duki (DalePlay)

La colaboración soñada: Callejero Fino y Duki

En reiteradas ocasiones, Callejero Fino confesó su deseo de colaborar con Duki, algo que finalmente pudo concretar con el último corte del álbum, “Yo Soy el RMX”. “La gente no lo sabía, pero esto ya estaba planeado hace un montón (se ríe). Estuvo buenísimo. Trabajar con él fue muy cómodo. Cuando nos juntamos parecía que nos conocíamos hace un montón”, expresó Alvarenga en diálogo con CARAS.

Callejero Fino hizo su primer Movistar Arena el pasado 2 de julio. (DalePlay)

“Yo Soy El Remix”, constituye la primera incursión de Duki en una canción de este género popularizado en los últimos años y que Callejero describe como “una fusión de cumbia colombiana con reggaetón, cumbia villera, unos bajos muy graves y un a capela de cualquier artista”.

Además, el RKT, que encuentra en artistas como L- Gante o la misma Joaqui, referentes absolutos, tuvo su reconocimiento durante la pasada ceremonia de los Premios Gardel 2023, que lo incluyó por primera vez en una categoría, además de homenajearlo en vivo durante la noche.

"Hagan Ca$o", el nuevo álbum de Callejero Fino, es el primer disco de RKT (DalePlay).

“Estoy muy contento por el momento del RKT, y sobre todo muy agradecido con toda la gente que está del otro lado siempre haciendo el aguante”, expresó el cantante, que confesó que le encantaría colaborar con Anuel AA, el artista puertorriqueño, conocido por ser la expareja de la colombiana Karol G.

El papel de la música en la vida de Callejero Fino: "Me cambió la vida"

Durante su visita a "PH, Podemos Hablar", el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Callejero Fino contó que había sido detenido por robo cuando tenía 20 años, por lo que cumplió 5 meses en la cárcel, para luego continuar en prisión domiciliaria con una tobillera.

Callejero estuvo acompañado por los productores del disco durante el lanzamiento.

En aquel momento, y sin dar muchos más detalles, el músico aseguró que había estado “en el lugar equivocado, con personas equivocadas”. Hoy, la música le dio una segunda oportunidad y supo aprovecharla convirtiéndose en uno de los artistas argentinos más escuchados y un gran referente de este nuevo género urbano.

- ¿Qué podés decir del presente profesional que te toca vivir?

- ¡Es increíble! Imaginate que hago lo que me gusta hacer y la gente me devuelve amor y cariño. Es impagable. La música me cambió la vida.

- ¿Dónde estarías si no fuera por la música?

Si no estaría muerto, seguiría preso.

De este modo, Callejero Fino conversó en exclusiva con CARAS y reveló sus secretos mejor guardados.