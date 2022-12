Calu Rivero compartió el sexo de su bebé y el peculiar detalle en su habitación

Junto con Aíto de la Rúa, hijo del ex presidente, Calu Rivero espera la llegada de su primer bebé. A tres meses del parto, la actriz confirmó en un evento que están esperando un nene y comenzaron con las decoraciones de su cuarto.

Según, La Nación, la actriz dio a conocer la noticia del sexo de su hijo en un local de ropa para bebés y chicos en el barrio de Recoleta. Calu Rivero estaba acompañada de su mamá, Rita del Valle, y su suegra, Inés Pertiné, quién también fue primera dama de la nación.

Si bien no dio a conocer el nombre que elegirán, Rivero dio detalles de cómo será la habitación de su hijo a través de su cuenta de Instagram. Como bien sabemos, la actriz hace años que se orientó a la espiritualidad y naturaleza, por lo que, para su hijo, quiere crearle un ambiente de tranquilidad energética.

Calu Rivero decorando el cuarto de su hijo

Cuál es el particular detalle de la habitación del bebé en camino

El hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa tendrá su habitación inspirada en el cielo. Buscando transmitir un ambiente cálido, la pareja decidió decorar las paredes llena de nubes blancas, pajaritos revoloteando y fondo turquesa que representa un cielo bien iluminado.

Priorizando la salud de su bebé, Calu Rivero optó por luces cálidas que no alteren el sueño de su hijo. ¡Y aquí el particular detalle de la habitación! Rivero y de la Rúa decidieron no colocar una cuna, y en su lugar pusieron un sillón marrón en donde puedan dormir los tres juntos para no dejar solo a su bebé en las primeras noches.