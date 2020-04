Calu Rivero contó qué hace en cuarentena e hizo estallar a sus seguidores

Calu Rivero hizo un cambio radical en su vida y, después del anuncio de su "identidad", los contenidos en redes sociales transmiten su transformación.

Pero ahora en cuarentena, la modelo contó a sus seguidores cómo cambió sus hábitos. Instalada en Nueva York, admitió que ahora duerme siesta. "Dormir la siesta era algo que antes me aburría y ahora me hace muy feliz" , dijo la actriz en Instagram."Levantarme a las 7 am era lo más temprano que me despertaba, ahora me levanto a las 5:30 am antes del amanecer para escribir mis páginas matutinas y escuchar a los pájaros cantar", confesó.

Días atrás, la diosa generó polémica por sus recomendaciones para prevenir el coronavirus. "Siguiendo el consejo de mi acupunturista: cuando estés en un espacio público tomá agua cada 15 minutos", escribió "Dignity" en sus stories de Instagram. "Ella lava lo que está en la boca hasta el estómago. El ácido en el estómago mata el virus", aseguró y generó un fuerte revuelo.