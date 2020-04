La hermana de Nicolás "Tacho" Riera, Jazmín, confesó que se pasa llorando toda la cuarentena

Jazmín Riera contó a todos sus followers y amigos que se pasa llorando casi toda la cuarentena. Así es, la hermana menor de Nicolás "Tacho" Riera, compartió unas imágenes en la que muestra cómo se sintió desde que empezó la problemática del Coronavirus y cómo la afectó.

"Desde que empezó la cuarentena, me saco una foto cada vez que lloro. No me sorprende decir que lloro con frecuencia. (La piba tiene su foto de perfil llorando)", expresó la escritora de 24 años en sus redes sociales y de imediato el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos y conocidos.

Luego la familiar directa del reconocido actor de Casi Ángeles, quien recibió el apoyo de muchos de sus seguidores literarios, continuó: "Les dejo estas placas valiosas de ojos rojos, labios y nariz hinchados. No puse todas las que tengo porque ya es un montón. Atte: la llorona de la cuadra".