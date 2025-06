Calzas engomadas, puffer y gorrito de lana: el minilook invernal de Sarah Burlando

Sarah Burlando, la pequeña hija de Barby Franco y Fernando Burlando, se convirtió nuevamente en el centro de atención en las redes sociales gracias a su encantador minilook invernal. Con apenas dos años, la niña demostró que el estilo no tiene edad y posó para las cámaras con un outfit que combinó moda y ternura a partes iguales.

Las imágenes de los encantadores y fashionistas atuendos de Sarah son compartidos por Franco, causando furor entre sus seguidores.

El encantador look invernal de Sarah Burlando

Barby Franco compartió las fotos en su cuenta de Instagram con la frase: “¿Alguien dijo frío polar?”, acompañada de un emoji de muñeco de nieve. Para enfrentar las bajas temperaturas, Sarah Burlando lució una campera puffer acolchonada en tono nude, con cierre frontal, cuello alto y bolsillos con botón a presión. Debajo, sumó un sweater de lana tejido con trenzas, en la misma tonalidad, con cierre al frente y cuello elevado.

Minilook Sarah Burlando

Completó el conjunto con unas calzas engomadas negras de acabado brillante y unas botas tipo UGG negras con borde de piel sintética, que cubren hasta el tobillo. Como toque final, llevó un gorrito de lana blanco con logo bordado en el frente y un chupete rosa claro, enterneciendo a todos los seguidores de su mamá en Instagram.

Minilook Sarah Burlando

No es la primera vez que Sarah deslumbra con sus looks. Semanas atrás, la pequeña ya había conquistado las redes con un look otoñal que incluía un pantalón de cordero en color camel con un moño gigante en la cintura, un sweater negro de textura acanalada con mangas con volados tridimensionales y una minibag Chanel blanca con perlas en la correa, más el icónico logo dorado al frente.

Minilook Sarah Burlando

Con cada aparición, Sarah Burlando se consolida como una de las miniinfluencers más adorables y con más estilo del momento. Siguiendo los pasos de su mamá en lo que respecta al gusto por la moda, se roba los corazones de los seguidores de sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando.

F.A