Cami Homs reveló las condiciones para el Bailando 2023:"Lo que me importa está solucionado"

La modelo Cami Homs tuvo una nota para "Intrusos", el programa conducido por Flor de la V, y habló de las condiciones que tiene para estar en el Bailando 2023 y de cada uno de los jurados. De la mano del cronista Pablo Layus, la ex de Rodrigo de Paul, dijo: "No no no no. No hay condiciones, no", luego, en base a lo legal agregó: "Prefiero no hablar. Todo solucionado. Lo que me importa está solucionado y prefiero no hablar".

También, la modelo detalló que piensa de cada uno de los jurados confirmados del reality de Marcelo Tinelli: "El Bailando, si. No está confirmado, están las ganas". Al preguntarle sobre los jurados confirmados, dijo: "A Polino lo veo como más serio, me dijeron que es super bueno". Luego, fue el turno de la fashionista Pampita, y dijo: "Pampita me cae increíble". Por último, estuvo Ángel de Brito: "Capaz él también aprovecha esa situación, cómo está vinculado siempre al chimento. Para tirar un poquito más de leña al carbón", dijo en tono gracioso la morocha.

Cami Homs y sus condiciones para el Bailando 2023

Cami Homs al Bailando 2023

El Bailando 2023 viene fuerte por América. Día a día salen nuevos candidatos para la pista mas famosa de la Argentina y una de ellas, fue la modelo Cami Homs. La información la brindó Locho Loccisano en "Desayuno Améicano", quien habría arrojado que el trato ya estaría cerrado. Luego fue confirmada para la Revista Caras por la propia Homs.

Camila Homs y Marcelo Tinelli

"Es cierto que tuve una reunión pero no hay nada confirmado", dijo Cami Homs quien tuvo que aclarar que si bien la propuesta estuvo, aun quedaron detalles a charlar. Si bien, en varias oportunidades destacó que le gusta el formato que año a año hace Marcelo Tinelli, solo queda esperar que la ex de Rodrigo este presente para tirar sus prohibidos en la pista mas famosa y polémica del país.

J.M