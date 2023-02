La modelo Cami Homs se encuentra soltera luego de separarse de su ex novio Charlie Benvenuto y hasta el momento no se le ha conocido ningún candidato. La modelo se separó del jugador Rodrigo de Paul y no fueron en los mejores términos luego de 12 años de relación y dos hijos en común. Lo cierto es que De Paul siguió su vida y se encuentra en pareja con la cantante Tini Stoessel y se los ve muy enamorados.

En el día de los enamorados, Cami compartió en sus historias de Instagram fotos de su día junto a sus hijos con una pequeña dedicatoria. “Feliz día, mis amores”, “Hola amores de mi vida”, escribió en algunos de sus historias donde ella se encuentra junto a sus dos hijos Francesca y Bautista.

Cami Homs con sus hijos Francesca y Bautista

El tierno posteo de Cami Homs junto a sus hijos

El posteo de San Valentin de Cami Homs

Además de sus historias, subió una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve muy sensual y escribió: ¡Se tu propio San Valentín”.

Rodrigo De Paul y su regalo de San Valentín a Tini Stoessel

El romántico y campeón del mundo Rodrigo de Paul le hizo un tierno regalo a su novia Tini, un enorme ramo de rosas para la cantante.

Rodirog de Paul y el romantico detalle a Tini

Luego, compartió unas tiernas fotos junto a su novia quien se encuentra estrenando su nuevo tema “Cupido” y escribió: “Hoy sale Cupido. En San Valentín. Gracias por hacerlo mágico. Te amo”, escribió el futbolista. Por su parte, la cantante le respondió: “Te amo Rodrigooo”, junto a varios corazones flechados.

¡Viva el amor!

J.M