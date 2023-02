Tini Stoessel fue sorprendida por Rodrigo de Paul en el Día de los Enamorados y subió un tierno video: "Te extraño"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pasaron su San Valentín separados pero las redes sociales hicieron más corta esta distancia.

La pareja celebró el Día de los Enamorados a la distancia y del futbolista de la Selección decidió sorprender a su amor con un ramo de rosas rojas. La cantante subió a sus redes la imagen de este presente y luego compartió un video de su amor, mientras manejaba en auto y cantaba una cumbia, a esta postal le sumó un emoji de corazón y una flecha de Cupido.

Rodrigo de Paul no se quedó atrás y replicó en su Instagram este mensaje que acompañó con la frase: "Te extraño" .

Además de ser el Día de los Enamorados, Tini Stoessel también celebra el lanzamiento de Cupido, su nuevo disco, cuyo hit aparecerá en redes a las 19 y que ya había adelantado en cuenta oficial cuando mostró el radical cambio de look al que se sometió para el clip.

Por el momento, Tini Stoessel está en Argentina mientras que Rodrigo de Paul sigue con sus compromisos futbolísticos en Madrid.

Es por este motivo que Rodrigo de Paul también aprovechó el lanzamiento de Tini y el Día de los Enamorados para dedicarle un especial post. "Hoy sale Cupido, es San Valentín. Gracias por hacerlo mágico. Te amo", le escribió el deportista y ella le respondió: "Te amo" .

Rodrigo de Paul defendió a Tini Stoessel en medio del escándalo con Cami Homs

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul enfrentó un nuevo escándalo durante el verano por los supuestos chats que filtró el entorno del deportista en el que recibe amenazas de Cami Homs.

Entre los diversos comentarios que se hicieron sobre la expareja, habría surgido una versión de que Tini no quería que Homs viaje a Madrid para llevar a los hijos de De Paul. Sin embargo, el mismo futbolista salió a aclarar que no eran ciertos esos trascendidos.

“‘Soy yo el que no quiero que venga’, me comentó Gallego sobre las palabras de su cliente en relación con lo que yo había manifestado en este mismo programa. Obviamente, es lógico que Rodrigo también diga esto. No me llama la atención, pero cómo dije acá no les cerramos las puertas a nadie. Yo conté algo que por, el lado del jugador del Atlético Madrid, está desmentido”, dijo el periodista Juan Etchegoyen sobre las versiones de Mariana Gallego, abogada del deportista.

“Ahora bien, De Paul no quiere que viaje Camila, y ella confirmó en las últimas horas que lo hará, ¿qué pasará? Lo veremos en unos días”, finalizó.