Desde que a finales de 2022 se conoció la separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister, la joven ganó una gran popularidad con una gran influencia en redes sociales. Ahora es su nombre el que pertenece a la lista de famosos del país pero lo cierto es que al momento que se conocen novedades sobre la vida del jugador del seleccionado es la primera en ser consulta. Sin embargo, ahora protagoniza un nuevo capítulo de esta historia, luego que su exsuegra Silvina Riela lanzara duras críticas contra ella.

Tras un nuevo triunfo de la selección argentina, consagrándose como bicampeona de América, la mamá de Alexis Mac Allister brindó una entrevista a Socios del Espectáculo (eltrece) para transmitir sus sensaciones respecto a este nuevo logro de su hijo. Asimismo, fue consultada acerca de la exposición del joven debido a su fama. Riela indicó que se trató de un proceso de aprendizaje al aprender a guardar silencio; en este contexto, indicó que tras el escándalo de la separación del jugador no volvió a hablar con su exnuera.

“Después de tanta exposición no hablé más con ella. Siempre que pude lo hice, la acompañé y ayudé en todo lo que me pidió Alexis debido a que soy representante legal de él en Argentina. Mi intención fue que se sienta contenida porque todos hemos sido dejados por un amor, por una pareja y sabemos lo que significa. Yo lo que más cuido es la cabeza de las personas, no somos descartables. Lo que sí, una vez que se hizo público el tema dejé de tener contacto con ella”, aseguró. Y agregó: “A Camila la llamé, nos dimos un abrazo y traté de estar lo que más pude. Después hubo actitudes que me alejaron y lo que me afecta es que hay cosas inventadas, se modifican fechas, situaciones y ahí uno no puede estar peleando a todo el mundo ni dando explicaciones de su vida privada”.

La respuesta de Camila Mayan

Tras estas declaraciones por parte de Silvina Riela. se viralizó en redes sociales un recorte del martes del ciclo Patria y familia, de Luzu Tv, del cual Cami Mayan es parte. Allí se la puede escuchar a la joven reflexionando sobre ciertas actitudes de las personas, al responder con la consigna del día en el que se habló de "viboreadas" al referirse de malas actitudes de seres cercanos. "A veces como que la gente hace cositas que vos decis: 'Bueno no me debés nada, está todo bien'. Pero bueno, cada uno después sabe. Siento que hay códigos que se rompen", indicó la influencer. Si bien no mencionó a la madre de Alexis durante su descargo, en redes sociales se vincularon sus palabras directamente con las reciente entrevista que brindó su exsuegra.

Un tanto incómoda por este momento en la que se expresó, decidió dejar en claro que no se trataría de la primera vez que escuchar este tipo de discursos contra ella, y aseguró: "Siempre fueron comentarios c...., incluso en su época de explendor".

Cabe recordar que la expareja terminó su relación de casi cinco años en malos términos debido a una supuesta infidelidad del futbolista con Ailén Cova, con quien hasta ese momento era su mejor amiga y actualmente es su pareja. Por su parte, Silvina Riela se muestra muy cerca de su nueva nuera, con diversas publicaciones en redes sociales y puntualmente fue con quien compartió la final de la Copa América en Miami.