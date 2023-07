De manera sorpresiva Camila Galante, empresaria y esposa del jugador de la Scaloneta, Leandro Paredes, apareció en Instagram con una fuerte arremetida contra el exrepresentante del futbolista, Pablo Sabbag.

De manera sorpresiva, Camila Galante acusó a Pablo Sabbag de hacerle mucho daño a su familia y de haber roto la confianza que le dieron y lo llamó al silencio para que deje de hablar de su esposo.

Camila Galante estalló en redes sociales contra Pablo Sabbag: “Bastante daño hiciste ya”

Qué dijo Camila Galante contra Pablo Sabbag

"No sé cómo te da la cara para andar tratando de ensuciar a una persona que no solo fue buena y respetuosa con vos si no que te dio de comer años de tu vida. Dejate de joder Pablo Sabbag. Dejá de hablar mal pelotudeces tratando de dejar mal parado a Leandro porque acá nadie te hizo nada, el único que se comportó mal fuiste vos.

Entonces, ¿quién te creés que sos para ensuciar? Deberías aprender a agradecer lo que te dio y cerrar la boca por todo lo que te quedaste después de hacerte el bueno con toda nuestra familia. ¡Bastante daño hiciste ya!

Gracias a Dios, Leandro tiene mucha gente que lo conoce y lo quiere y lo puede defender de las pelotudeces que andas diciendo vos por atrás. Ojalá Dios te ilumine para que seas un poquito mejor persona. Yo te deseo muchos años de vida para que lo sigas viendo triunfar", cerró Cami.

Quién es Pablo Sabbag, la persona a la que Camilia escrachó

En el siempre movido y apasionante mundo del fútbol, las relaciones entre jugadores, representantes y clubes pueden ser complejas y, en ocasiones, llenas de controversias. Tal es el caso de la relación entre Leandro Paredes y su exrepresentante, Pablo Sabbag, quienes actualmente se encuentran envueltos en una intensa pelea mediática.

Pablo Sabbag tuvo un rol protagónico en la vida de Leandro Paredes, representándolo en el pasado y jugando un papel fundamental en su carrera. Fue gracias a las habilidades de negociación de Sabbag que Paredes logró fichar por la Roma en 2014, un paso crucial en su trayectoria profesional. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan competitivo, las circunstancias y las relaciones pueden cambiar.

En la actualidad, la relación entre Paredes y Sabbag ha dado un giro inesperado y se han visto envueltos en una confrontación mediática. Los detalles exactos de esta disputa no están claros, pero las diferencias entre ambos han sido expuestas públicamente, generando un revuelo en el mundo del fútbol argentino.

Es importante recordar que, más allá de las diferencias y controversias, Leandro Paredes ha seguido adelante en su exitosa carrera como futbolista. Ha brillado en clubes como el Paris Saint-Germain y la Selección Argentina, consolidándose como uno de los referentes en su posición, pero, ahora Camila Galante expusó la grieta que hay entre los dos.

