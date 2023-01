Camila Homs encontró tranquilidad y disfrute en la costa uruguaya junto a sus afectos. Tras llegar a un acuerdo por compensación económica y por cuota alimentaria con su ex Rodrigo De Paul (28), Camila Homs (27) viajó a Punta del Este con los hijos que tuvo con el futbolista campeón del mundo , Francesca ( 3 ) y Bautista (1 año y 6 meses).

Con un traje de baño enterizo que realzaba su elogiada figura, la modelo aprovechó el buen clima soleado de Solanas para meterse al mar. Acompañada por sus hijos, su mamá, su niñera y amigas, la modelo de ‘Multitalent Agency’ jugó con sus herederos, quienes se mostraron sonrientes y afectuosos con ella.

PH: Federico Bartolo | Camila Homs, día de playa y juegos con sus hijos en Punta del Este.

Camila combinó su look con una gorra con visera fucsia, pantalón largo blanco y lentes oscuros. Dentro de su filosofía de vida, trata de tener una alimentación saludable y una rutina de gimnasia, pero también se da sus permitidos.

“Cuando invito, me gusta ser anfitriona y cocinar: me encanta hacer medialunas, pasta frola de membrillo, panes caseros y torta de manzana. No le veo complejidad a la cocina, al contrario, lo disfruto muchísimo y es mi momento de relax. A muchos les regalo mis panes horneados y decorados, es una recontra muestra de amor”, manifestó Homs mientras trata de recomponer el vínculo amoroso con el empresario Carlos Benvenuto, a quien conoció en el barrio de Puerto Madero, donde viven ambos.

Por Naiara Vecchio

S. A.