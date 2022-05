Camila Homs habló de cómo están las cosas con De Paul al confirmarse su romance con Tini Stoessel

Hace unas semanas, se desataba un verdadero escándalo por la separación de Camila Homs de Rodrigo de Paul marcando como tercera en discordia a Tini Stoessel. Pese a que la pareja estaba separada desde algún tiempo, la polémica no se hizo esperar dadas las declaraciones de la ex del futbolista de la Selección.

Mientras Tini y Rodrigo disfrutan su amor sin ocultarse, ahora la modelo regresó de un viaje por Madrid y habló con LAM sobre cómo transita este nuevo presente.

"Una separación no es nada fácil, estoy tratando de pasar este momento", dijo. "Estoy haciendo cosas que me gustan, acompañada, asique bien", agregó Camila.

Por último, Homs aclaró: "No voy a hablar públicamente de las cosas difíciles que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es nada fácil. Si quieren preguntarme cosas personales les digo lo que quieran, pero de ese tema nada".

El pedido de Rodrigo de Paul a su ex por su romance con Tini Stoessel

Después de que se oficializó el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, el futbolista le hizo un especial pedido a su ex, Camila Homs.

Una vez que aparecieron las primeras fotos de la pareja, el deportista llamó a la modelo: "De Paul se comunicó con su exmujer que estaba acá y le pide por favor que no dé declaraciones al respecto. Fue un pedido exclusivo de él a ella”, contó Mariana Brey en Socios del espectáculo tiempo atrás.

"Camila hasta el día antes de la foto en su corazón creí que esto se iba a subsanar e iba a volver con De Paul”, agregó Luli Fernández.