Rodrigo de Paul cumplió años y, después de blanquear su romance con Tini Stoessel, el acercamiento a la familia de la cantante se hizo evidente en redes.

Semanas atrás, los "investigadores" de redes sociales descubrieron que Mariana Muzlera Stoessel comenzó a seguir en Instagram al futbolista. Ahora, su relación quedó afianzada y ya no ocultan su buena onda.

La mamá de Tini Stoessel dedicó un mensaje a su yerno en un post por su cumpleaños. "Gracias por hacerme pasar un día maravilloso. Estar con mi selección es un placer del cual me siento privilegiado. Gracias a todos ustedes por acordarse y mandarme tanto cariño! Un abrazo a todos", escribió Rodrigo de Paul en la publicación y Mariana agregó: "Feliz cumple".

El gesto de la mamá de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul el día de su cumpleaños

El romance entre el deportista y Tini está más que oficializado y la parejita ya no se oculta. Mediante Instagram, Stoessel también dedicó un mensaje a su novio por su día. En una de las últimas fotos que la cantante subió en su feed, De Paul no dudó en comentar. "No tinita, aflojá" y ella respondió sin miedo. "Feliz cumple bombón".

El mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul.

El pedido de Rodrigo de Paul a su ex por su romance con Tini Stoessel

Después de que se oficializó el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, el futbolista le hizo un especial pedido a su ex, Camila Homs.

Una vez que aparecieron las primeras fotos de la pareja, el deportista llamó a la modelo: "De Paul se comunicó con su exmujer que estaba acá y le pide por favor que no dé declaraciones al respecto. Fue un pedido exclusivo de él a ella”, contó Mariana Brey en Socios del espectáculo tiempo atrás.

"Camila hasta el día antes de la foto en su corazón creí que esto se iba a subsanar e iba a volver con De Paul”, agregó Luli Fernández.

Rodrigo de Paul llamó a su ex cuando se blanqueó el romance con Tini.