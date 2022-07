Camila Homs le dedicó un tierno posteo a su hijo Bautista en su cumpleaños: "Mi príncipe azul"

Bautista, el hijo menor de Camila Homs y Rodrigo De Paul está cumpliendo hoy su primer año de vida, por lo que la modelo quiso dedicarle un posteo especial donde le escribió unas emotivas palabras en medio de la escandalosa separación del futbolista.

A través de su cuenta personal de Instagram, Camila Homs expresó: "1 año que llegaste a mi vida para cambiarla un poquito más y hacer que mi corazón se multiplique de amor. Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul".

Rodrigo De Paul y Camila Homs en el nacimiento de Bautista.

Como si eso fuera poco, la modelo agregó: "Gracias por enseñarme tanto, por demostrarme que nada vale más que el amor de ustedes dos. El sentido de todo, te amo con lo más profundo de mi alma hijito".

De esa forma, Camila Homs dejó en claro que en este último tiempo descubrió que lo más importante es el amor de sus dos hijos y que convertirse en madre fue un sueño hecho realidad para ella.

Rodrigo De Paul inició una demanda contra Camila Homs

El futbolista le inició una demanda a la madre de sus hijos por la fijación de alimentos. Según informaron en "Socios del Espectáculo", el deportista no le quiere dar dinero a Camila Homs hasta que la Justicia dictamine cuál es el valor que tiene que facilitarle a sus hijos.

Rodrigo Lussich aseguró: "No le pasará ni un solo peso" y reveló que en caso de complicarse la causa, el deportista no podría jugar el mundial, ya que la FIFA no permite que jugadores con deudas de alimentos vigentes participen de este tipo de eventos futbolísticos.

Rodrigo de Paul.