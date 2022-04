Camila Homs rompió el silencio: "Es un momento difícil para mi"

Es de público conocimiento que se confirmó el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. El futbolista ya está oficialmente separado desde hace unos meses y su expareja, Camila Homs, llegó al país para participar de un desfile donde fue entrevistada por "LAM".

En un escueto diálogo, cuando se le preguntó a la modelo cómo es su relación con Rodrigo De Paul expresó: "Muy bien, cordial, por el bien de nuestros hijos", dejando en claro que lo más importante para ella son sus hijos y el bienestar de ellos por sobre todas las cosas.

Camila Homs y Rodrigo De Paul.

Con respecto al escándalo que se conoció en base a la separación del deportista, Camila Homs confesó: "Es una situación difícil, un momento difícil para mi, pero no tengo más nada que decir".

Se le consultó por la prolijidad del futbolista al momento de terminar la relación con ella y empezar a vincularse con otras famosas, por lo que Camila Homs manifestó: "Cada uno piensa, actúa como puede en el momento que puede. A veces se van momentos o situaciones de las manos, pero cada uno hace lo que le sale en el momento".

Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Sin embargo, la modelo no quiso hablar de fechas, emociones ni situaciones sentimentales, pero aprovechó para agradecer a la agencia que la contrató para darle la posibilidad de trabajar en este momento y aseguró que desfilar le hace bien y que tiene muchas propuestas laborales aunque todavía no se decide por ninguna.

Camila Homs reveló: "Espero que se den varias de las propuestas que están en pie. Tenemos propuestas, no voy a decir de qué, pero hay varias propuestas". Aunque expuso que no se trata de actuación ni de teatro.

Camila Homs junto a sus hijos.

Al referirse a sus hijos, la modelo agregó: "Uno cuando es madre intenta siempre dar lo mejor de uno, ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos, literal. Me despierto, los veo y digo 'no puedo tener un mal día'. Son la fuerza y son mi motor para arrancar todos los días. Me refugio en ellos".

Aunque Rodrigo De Paul esté saliendo con Tini, Camila Homs no descartó que pueda volver a estar con él más adelante: "Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, la verdad que nunca se sabe".