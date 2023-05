Camila Lattanzio repudió el hecho de sentarse a comer con Romina Uhrig: "Es mala con las personas"

Camila Lattanzio y Romina Uhrig intentaron mantener la paz y la amistad dentro de la casa más famosa del país, pero fracasaron estrepitosamente. La joven aseguró que la exdiputada la maltrataba. Una vez que finalizó Gran Hermano, no se volvieron a cruzar ni intentaron solucionar las cosas. Todo lo contrario, Camila cumplió años y reveló que a la única ex hermanita que no invitó fue a Romina.

"Yo ya venía como aguantando cosas... Me decían 'enfermita', me decían que comía mucho, que estaba mal hablarle al público, que estaba mal vestirme así... La pasé muy mal porque no podía decir nada. Le decía algo a Romina y ya todo el mundo se me ponía en contra", reveló Lattanzio al salir del reality.

Imagen reciente de Romina.

Ahora, Camila Lattanzio volvió a hablar de su mala relación con Romina. En una entrevista con Ulises Jaitt, la cantante contó: "Yo no tengo rencor con ninguno de los de Gran Hermano por suerte. Yo por el bullying la pasé mal", y el conductor le consultó: "¿Cómo me la podés definir a Romina? ¿Con qué adjetivo?".

"Yo siento que es mala con las personas que quiere, con las que quiere ser mala. Después no es mala mina, es depende con quién", explicó Lattanzio y acto seguido, Ulises Jaitt le preguntó si se juntaría a comer algo con la exdiputada. "No, no me sentaría. No hay relación, yo hoy en día tengo mi círculo de amistades, tengo todo. Yo con lo que pasé adentro, no le tengo odio ni rencor, la perdono. Pero prefiero no juntarme. Con Julieta, Daniela y Coti me juntaría a comer", respondió sin filtros Camila.

Camila junto a su hermana, Flor Lattanzio.

Por último, confesó: "Yo siento que la maldad de uno, es lo que se refleja de esa persona. Yo entiendo que entré nueva y pude causar incomodidad que pudo haber llevado a tratarme mal. Pero bueno, yo siento que la maldad de uno, es algo que esa persona siente consigo misma. Con la única persona que no me sentaría a comer es con Romina. Si la veo, no me acuerdo de todo lo que me hizo, no soy rencorosa. No le daría ese lujo de estar al lado mío".

Acusaron a Camila Lattanzio de dejar plantada a una emprendedora

En los últimos días, se viralizó una mala experiencia con la ex participante de Gran Hermano, Camila Lattanzio. La cantante se vio envuelta en un escándalo luego de que una emprendedora la acusara en sus redes sociales de haberla dejado plantada.

Estefi Berardi comenzó en Mañanísima: "Hay una denuncia por parte de una emprendedora a Camila Lattanzio, la ex participante de Gran Hermano. En este caso, la critico, pero también la defiendo. Tengo sentimientos encontrados. Lo que pasó es que Florencia, que es la hermana gemela de Camila, le escribió a una emprendedora pidiéndole unos elementos de indumentaria para su mascota, que es un chanchito".

Camila y su mascota.

La panelista explicó: "Ellas tienen de mascota un chanchito. Esta marca hace ropa para mascotas. Entonces, le piden de hacer un canje. Le dijeron: 'Yo te subo a mis historias con la marca'. Entonces, le mandan las cosas. Se sacan foto, todo bien. Pero ellas siguen chateando por Instagram. Entonces, ahí la emprendedora le ofrece a Camila hacer un book de fotos de ella con su mascota".

Por último, develó que el problema llegó cuando a pesar de que la emprendedora ya había contratado a la fotógrafa, las gemelas nunca se presentaron y dejaron de contestarle. "El problema acá es que cuando la chica le escribe para hacer el book ni Camila ni Florencia le escriben más. Al otro día, la emprendedora fue con la fotógrafa a la que había contratado y pagado para las fotos. 9:30 hs estaban en la plaza, las chicas no aparecieron.", cerró Berardi.