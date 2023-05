Al salir de la casa más famosa del país, Camila Lattanzio recibió propuestas para hacer canje, por los cuales la acusan de estafa, pero también le mandaron mensajes algunos famosos para invitarla a salir. Entre ellos, un futbolista de la Selección Argentina y, a pesar de no aportar muchos detalles, reveló quién podía ser.

Los meses de exposición que vivió en Gran Hermano hicieron que cobre relevancia y que sea una de las mujeres del momento: "Me hablaron un par de futbolistas, eso es lo que más me sorprendió. Después me hablaron unos pares del ambiente artístico también, otros conocidos, pero no son mi estilo".

Imagen reciente de Camila junto a su hermana.

Luego Camila reveló: "Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien, pero... nada oficial, sin compromiso. Tengo la libido puesta en el laburo, es que no hay tiempo realmente. Si uno se quiere meter de lleno, o sea, no hay tiempo. Tener una relación conlleva tiempo y eso es lo que más me falta".

Los campeones del mundo.

Todo ocurrió en “El Show de Ulises Jaitt”. Le consultaron nuevamente sobre los famosos que le escribieron por Instagram y Lattanzio soltó: "San Lorenzo, algunos clubes... Y no se sabe, lo mantenemos en secreto. De la Selección más que nada".

"¿Te escribió un campeón del mundo?", le consultó el conductor del espacio y ella contestó sin filtros: “No se dice más nada”, lo que dio a entender que la respuesta fue afirmativa.

Camila Lattanzio fue acusada de dejar plantada a una emprendedora

Se viralizó una mala experiencia con la ex participante de Gran Hermano, Camila Lattanzio. La cantante se vio envuelta en un escándalo luego de que una emprendedora la acusara de haberla dejado plantada.

Estefi Berardi reveló en Mañanísima: "Hay una denuncia por parte de una emprendedora a Camila Lattanzio, la ex participante de Gran Hermano. En este caso, la critico, pero también la defiendo. Tengo sentimientos encontrados. Lo que pasó es que Florencia, que es la hermana gemela de Camila, le escribió a una emprendedora pidiéndole unos elementos de indumentaria para su mascota, que es un chanchito".

Camila junto a su mascota.

"¿Le pidió ropa para el chanchito?", consultó Pampito tratando de entender. "Claro, ellas tienen de mascota un chanchito. Esta marca hace ropa para mascotas. Entonces, le piden de hacer un canje. Le dijeron: 'Yo te subo a mis historias con la marca'. Entonces, le mandan las cosas. Se sacan foto, todo bien. Pero ellas siguen chateando por Instagram. Entonces, ahí la emprendedora le ofrece a Camila hacer un book de fotos de ella con su mascota", explicó la panelista.

Luego agregó más detalles: "Era algo que les servía a las dos. Camila le dijo que sí, pero arreglaron una locación muy alejada. Luego, durante el transcurso del día lo fueron corrigiendo, porque Camila le corrigió varias veces la locación. Le dijo que era muy lejos, después lo pasaron a Parque Leloir y, finalmente, terminaron arreglando en una plaza cerca de la casa de Camila. Arreglan horario y todo. Pero a la noche, cuando la marca le escribe para reconfirmar, ella le deja de responder.". Y cerró: "El problema acá es que cuando la chica le escribe para hacer el book ni Camila ni Florencia le escriben más. Al otro día, la emprendedora fue con la fotógrafa a la que había contratado y pagado para las fotos. 9:30 hs estaban en la plaza, las chicas no aparecieron.".