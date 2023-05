Romina Uhrig enfrentó los rumores de relación con L-Gante

Hace un par de semanas que surgió el rumor que vinculó a L-Gante y a Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, tras una foto que subió el cantante de cumbia en su cuenta personal de Instagram. Además de la foto que los muestra muy cerca el uno del otro, el cantante la alagó luego de un cambio de look.

En Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece, dieron más información sobre la foto que subió L-Gante con Romina Uhrig. "Lo que nos cuentan es que habrían pasado la noche juntos, y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana", informaron en el programa. Frente a esta información, la ex participante de Gran Hermano no se quedó callada y explicó que se juntó con el músico por un proyecto labora. "Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero", expresó.

L-Gante subió una foto con Romina

En esta ocasión, Romina Uhrig habló sobre los rumores con Ulises Jaitt en su programa radial. Al hueso, el conductor le consultó sobre el tema: "¿Pasó algo con L-Gante?". Entonces, la ex participante de Gran Hermano fue contundente al negar la información. "No, chicos. Por una foto digamos... Me cayó re contra bien pero no, no pasó nada. Charlamos, todo bien pero no pasó nada. No es mi perfil, es muy chico. Tiene 23 años", explicó.

Después de desmentir el rumor que la vincula con el cantante de cumbia L-Gante, Romina Uhrig habló de cómo está actualmente su relación con Walter Festa, el padre de sus hijas. "La verdad un 10. Me está acompañando en todo. Estamos muy bien como pareja. Veníamos de una separación, 5 meses antes de entrar a la casa. Era definitivo ya porque estábamos con el tema del divorcio y todo. La verdad es que mis 5 meses en la casa, nos sirvió a los dos un montón como pareja", explicó la ex participante de Gran Hermano, dando a entender que está reconciliada con el padre de sus hijas.

Romina sorprendió con un cambio de look

Romina Uhrig de Gran Hermano contó cuál fue su récord sexual con Walter Festa

Romina Uhrig se reconcilió con su marido, Walter Festa, al salir de la casa de Gran Hermano. Esta situación sorprendió a algunos televidentes. Sin embargo, lejos de hacerse eco del qué dirán, la ex diputada reveló cuál fue el récord sexual que tuvieron.

En diálogo con Ulises Jaitt, Romina Uhrig confesó: "Con Walter creo que arrancamos tipo 23 y terminamos a las 6 de la mañana. Fue tremendo". Luego, contó que el mayor tiempo que pasó sin tener relaciones sexuales fueron los 11 meses que estuvo separada del padre de sus hijas.

Romina junto a Julieta Poggio y Daniela Cellis

Como si eso fuera poco, la profesora de educación física se animó a develar cuál es la parte del cuerpo que más le halaga Walter Festa. "La cola. Le gusta mucho", confesó Romina Uhrig. Aunque cabe destacar que se confirmó hace algunos días que volvieron a ser pareja, más allá de verlos juntos en todo momento era la crónica de una reconciliación anunciada. Por su parte, fue Walter Festa quien estuvo detrás de los fans club de Romina para apoyarla en todo momento durante su estadía en la casa más famosa del país, a pesar de que algunos consideraron que eso la perjudicó.

NL.