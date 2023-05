Romina Uhrig se reconcilió con su marido, Walter Festa al salir de la casa de Gran Hermano, situación que sorprendió a algunos televidentes. Sin embargo, lejos de hacerse eco del qué dirán, la ex diputada reveló cuál fue el récord sexual que tuvieron.

En diálogo con Ulises Jaitt, Romina Uhrig confesó: "Con Walter, creo que arrancamos tipo 23 y terminamos a las 6 de la mañana. Fue tremendo". Seguido a eso aseguró que la mayor cantidad de tiempo que pasó sin tener relaciones sexuales fueron los 11 meses que estuvo separada del padre de sus hijas.

Walter Festa y Romina Uhrig.

Como si eso fuera poco, la profesora de educación física, se animó a develar cuál es la parte de su cuerpo que más le halaga Walter Festa: "La cola. Le gusta mucho". Aunque cabe destacar que se confirmó hace algunos días que volvieron a ser pareja, más allá de que verlos juntos en todo momento era la crónica de una reconciliación anunciada.

Por su parte, Walter Festa fue quien estuvo detrás de los fans club de Romina para apoyarla en todo momento durante su estadía en la casa más famosa del país, a pesar de que algunos consideraron que eso la perjudicó.

Por qué se la relacionó a Romina Uhrig con L-Gante

Días atrás, en las redes se viralizó una postal de Romina Uhrig con L-Gante, lo que despertó rumores de romance. Pero fue casi instantáneo que la ex participante de Gran Hermano rompió el silencio para desmentir ese hecho y recordar que está en pareja con Walter Festa.

Pero lejos de querer callar los rumores, L-Gante se hizo eco del cambio de look de Romina Uhrig y compartió la foto de su nueva imagen en las historias de su cuenta oficial de Instagram haciendo referencia a que no le impotaba cuánto suba el dólar viendo el nuevo look de la ex diputada.