Camilo confesó que Evaluna lo cambió: "Fue un antes y un después"

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas por el público que no le pierde pisada a la familia Montaner, y aunque hay muchas opiniones encontradas a favor y en contra de los artistas, el amor que se tienen traspasa las redes sociales.

En una entrevista que Camilo brindó, explicó cuánto tuvo que ver Evaluna Montaner en su crecimiento artístico, ya que es de público conocimiento que desde que están juntos, sus logros profesionales van en aumento.

Evaluna y Camilo.

"Evaluna fue un antes y un después en mi proceso creativo, porque definitivamente Evaluna me permitió vivir en primera persona cosas que yo estaba antes viendo como en ciencia ficción, como en tercera persona", expresó el intérprete de "Manos de Tijera".

"El amor que ahora siento y que empecé a sentir con ella, antes lo veía en la distancia. Entonces cuando lo empecé a vivir en primera persona, de repente se desbloquearon muchas cosas en mí", agregó el artista con total convicción.

Camilo explicó a qué se refiere con lo que dijo sobre Evaluna

Como si eso fuera poco, Camilo quiso explicar detalladamente a qué se referia exactamente: "Fue su generosidad la que me convirtió en esto que soy, la generosidad de su amor. Ella me ama de unas maneras muy especiales y me hace sentir muy valioso"

"Ese reventón energético de saber que alguien está viendo cosas en mí que antes yo no había visto. Y digo 'bueno, yo sí soy chévere y de pronto este bigote no es algo feo, sino que es chévere y de pronto estas ideas que tengo'. Su amor a mí me cambió", cerró el cantante.

Camilo y Evaluna.