Juana Viale, una de las figuras más destacadas de la televisión argentina, no solo brilla por su talento en la pantalla, sino también por su estilo único. Mientras disfruta de sus vacaciones en Brasil junto a su pareja Yago Lange y sus hijos, la conductora mostró a sus más de 1,1 millones de seguidores en Instagram su look playero, destacando su conjunto con los colores del verano.

La conductora mostró su posición dentro de la grieta de los vestidos playeros y las camisas, inclinándose por la última opción. Además, mostró su traje de baño multicolor estilo batik con el que nadó en una enorme pileta con el puerto de fondo.

Camisa blanca con tonos amarillos, Juana Viale muestra la combinación perfecta de colores para este verano

La nieta de Mirtha Legrand deslumbró a las redes sociales con su look playero incorporando los colores clave de la temporada. En su más reciente historia de Instagram, Juana combinó su traje de baño enterizo con una visera de rafia, un accesorio que no solo le otorga un toque fashion, sino que también es ideal para protegerse del sol, más aún para navegar como lo hizo la conductora. Sin embargo, esta no es una visera “normal” sino que se trata de una pieza tejida con detalles de orejas y un bordado que forma la cara de un gato.

A viento en popa en el velero, junto a Yago Lange navegó a cielo nublado. Para la ocasión decidió utilizar una camisa con el color del verano, el amarillo. A rallas y de algodón, Juana Viale lució una impecable camisa blanca con detalles alimonados que terminaban por coronar su look veraniego. Durante su travesía en el yate utilizó una bikini en color blanco con moños que luego decidió cambiar por una enteriza.

Con lentes de sol y un trago en mano, Juana Viale posó nuevamente con su visera en color carne. Además, dejó ver parte de su malla enteriza multicolor. Esta última consta de un escote cuadrado y mezcla en naranja, el azul y el negro formando líneas y un degradé que emula el batik.

"Un poco de agua dulce", señaló Juana Viale en la imagen mientras posaba con una sonrisa de oreja a oreja en la pileta en las inmediaciones del puerto. La hija de Marcela Tinayre y de Ignacio Viale Del Carril disfruta de unas vacaciones en el país vecino decidida a deleitarse ante el mar. La misma se mostró con un increíble look con camisa blanca en tonos amarillos, que es la combinación perfecta para el verano. En su regreso al país, se espera visite Mar del Plata junto a su abuela, la diva de los almuerzos.

C.G