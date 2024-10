La moda nos permite expresar de diferentes maneras. Sin embargo, también puede utilizarse para demostrar ciertas partes de nosotros que destacamos. Esto mismo le pasó a Juana Viale, el pasado domingo. La conductora llegó a su programa, como todos los mediodías, y mostró un exquisito diseño que la sorprendió. Sin dudarlo, la actriz lanzó un divertido comentario sobre el cambio de su aspecto físico y explicó el motivo.

Juana Viale destacó el cambio de su aspecto físico y explicó el motivo

Juana Viale nunca dudó en mostrar su cuerpo, a través de las redes sociales. La conductora suele publicar imágenes de sus actividades físicas, pero también de los looks que utiliza y cómo le quedan. Por su parte, cuando llega el momento de "Almorzando con Juana", decide mostrar diferentes estilos elegantes y glamorosos. El domingo del Día de la Madre se emitió el programa, y ella sorprendió con un diseño de Gino Bogani.

“Tengo un conjunto top old shoulder con estampa en pie de poule. Pantalón de seda rayado blanco y negro, muy bonito, este conjunto por supuesto de Gino Bogani que tiene la cintura hecha de rafia. Muy bonito, viene el verano, estamos cada vez más desnudos, por suerte”, explicó en cuanto cruzó las exhorbitantes puertas. Sin embargo, antes decidió lanzar una broma, cuando mostró un notorio cambio de su aspecto físico.

El conjunto que lució tenía un patrón black and white geométrico, que lograba mezclar dos estilos diferentes, pero continuaba con el aire elegante y sofisticado. Además, presentaba un escote recto, dejando los hombros al descubierto. Su figura podía resaltarse, gracias a que la prenda era justa y contaba con un gran cinturón negro. Para complementar el look, Juana Viale lució unos aros largos en blanco y negro.

Sin embargo, lo que llamó la conductora quiso resaltar fue otra cosa. “Miren lo que es esto. No se preocupen por su televisor, no es que está funcionando mal, es que esto hace moiré, y crecieron las chicas”, explicó, mientras modelaba el diseño blanco y negro. De esta manera, lanzó: “No me las operé, pero me clavé los kilos y se fueron acá. Lo tenía que decir porque estoy re orgullosa. Nada, no sé, crecieron, pero estoy contenta”.

Juana Viale se siente orgullosa de su cuerpo, y no duda en mostrarlo con sus vestidos. La moda es una forma de expresión y muestra de amor propio. Muchas celebridades intentan destacar sus virtudes a través de los atuendos que utilizan.

A.E