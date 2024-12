Wanda Nara fue lapidaria contra Juana Viale tras su palito por el Martín Fierro de la Moda: “Es así esto”

De regreso en Buenos Aires tras un viaje por Europa junto a L-Gante y sus tres hijos varones, Wanda Nara se refirió a los polémicos comentarios que Juana Viale lanzó sobre el Martín Fierro de la Moda que recibió como la conductora mejor vestida de 2024.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), la empresaria respondió con humor y firmeza a las críticas de la nieta de Mirtha Legrand, quien cuestionó el veredicto del jurado.

El comentario picante de Juana Viale

Durante la apertura de su programa “Almorzando con Juana”, emitido el domingo pasado, Viale apareció con un vestido diseñado por Gino Bogani y aprovechó para hablar sobre el premio que perdió frente a Wanda. En tono irónico, la conductora comentó: “Miren qué belleza este vestido, lo hizo Gino Bogani para los Martín Fierro de la Moda. Perdimos frente a Wanda Nara, pero la cosa es así. Acá es ganar y perder. ¿Quién se viste con alta costura todos los domingos? Solo yo. No tengo Martín Fierro, pero tengo a Gino Bogani, chiquitos. El que puede, puede, y el que no, cocina”.

La respuesta de Wanda Nara: “Es así esto”

Fue al respecto de estos picantes dichos de Juana Viale que el periodista de Socios del Espectáculo, Walter Leiva, le consultó: “¿Viste lo que se armó acá? Juana dijo ella puede vestirse con alta costura los fines de semana y otras cocinan, porque le ganaste el Martín Fierro”.

Wanda, con una mezcla de humor y tranquilidad, respondió: “No, no, no lo pude ver. Voy a ir a cocinar. ¿O no que te dije que me tocaba cocinar? Ahora para Navidad voy a cocinar”, declaró la empresaria.

“Parece que está indignada porque le ganaste con el Martín Fierro a la moda”, agregó el cronista de Socios del Espectáculo y ella trató de calmar la situación: “Nos toca a todas, es así esto. En algún momento le toca a ella”.

En medio del debate, también surgieron rumores sobre un posible favoritismo hacia la ex de Mauro Icardi debido a su vínculo con Telefe, la emisora ​​que transmitió la gala. Al respecto, Wanda Nara afirmó: “No creo que haya tenido que ver con eso. La gente que me votó me lo explicó. No hay más que decir”.