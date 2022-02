Cande Ruggeri mostró el interior de su casa: "Siento que es re yo"

Cande Ruggeri publicó esta mañana una foto del living de su casa. Más tarde, la modelo decidió mostrar un poco más de su hogar.

La primera imagen que compartió Cande Ruggeri.

El living

En la primera imagen que compartió Cande Ruggeri puede verse el living de la casa. Cuenta con un sillón claro, una mesa pequeña redonda a su lado y otra rectangular de frente.

"Hoy a la mañana les compartí una historia de mi casa. Una partecita, el living. Que tanto amo y tanto me costó hacerlo y la verdad que estoy bastante orgullosa de mi casa, porque siento que es re yo. Bueno, Nico también, no? Pero bueno, no sé, siento que cada lugarcito que armé lo pensé"

Otra parte de la casa.

"Les voy a ir mostrando", arrancó Cande Ruggeri enfocando una planta que tiene al costado del living. Luego "el sector cafecito", donde está la cafetera, las cápsulas y una bombonera con chocolates en su interior.

También mostró un espejo que "lo ama" y otra planta "que no para de crecer". Además, un florero en forma de cebra al que "le falta flores".

El mueble con los adornos.

Cande Ruggeri luego enfocó un mueble que cambia sus adornos constantemente porque dijo que se aburre. Allí hay una tetera y unas réplicas de personajes de La Bella y La Bestia. Sobre eso, Cande Ruggeri contó que su novio Nicolás Maccari le encargó del exterior uno de ellos para su cumpleaños y cuando llegó era más pequeño de lo que pensaba. Por eso quedaron de diferente tamaño.

Cande frente al espejo "que ama"

La mega fiesta de Cande Ruggeri por sus 30 años

Cande Ruggeri cumplió 30 años y lo celebró con todo. La temática fue de "Mundo Barbie", por eso su outfit y la decoración eran en tonos rosas.

La hija de Oscar Ruggeri optó por un vestido corto de breteles finitos con un tajo en su pierna izquierda, donde podían verse unos flecos de strass. Los mismos que llevaba en su sombrero, rosa, por supuesto. Para los pies, eligió botas de caña alta blancas.

El menú fue pizza y de postre, paletas de helado. A la hora de soplar las velitas, la torta, obviamente rosa, estaba rodeada por cupcakes, popcakes y galletitas con forma de corazón, además de una caja llena de flores en su tapa.