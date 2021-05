Cande Ruggeri habló de su relación con Cachete Sierra y lo mandó al frente

Cande Ruggeri fue una de las parejas de Cachete Sierra que, a pesar de mantener el perfil bajo, mantuvo diversos amoríos con algunas personas del ambiente artístico.

Pero parece que para la hija del "Cabezón" Ruggeri las cosas no resultaron tan bien y se refirió a su pasado con el actor. “Con mis amigas le decimos ‘elque’ porque es el que me dejó. Lo que pasa es que yo me enamoro mucho y muy fácil, y él me rompió el corazón. Podría decirse que fue la primera persona que me rompió el corazón”, dijo la modelo en La previa de La Academia, de Ciudad Magazine.

“Ya no nos mandamos mensajes. Cuando es tu ex, pierdo contacto. Ya pasó mucho tiempo. Bailé con él la salsa de a tres en un Bailando y después de eso, me dejó", agregó sobre su romance con Cachete Sierra que comenzó en 2018.

Cande Molfese habló de sus rumores de romance con Cachete Sierra

Después de su ruptura con Ruggero Pasquarelli, Cande Molfese fue una de las señaladas como la nueva pareja de Cachete Sierra.

Pero fue Pampita quien indagó sobre la relación entre la actriz y su colega, quienes estuvieron trabajando juntos en el Cantando 2020. "Con Agus somos muy amigos y nos queremos un montón", dijo Cande.

Inmediatamente, la conductora del ciclo de Net TV, le consultó: "¿Por qué supusieron que estaban juntos?" "Porque era fácil suponerlo porque trabajamos mucho tiempo juntos y somos amigos. Por lo cual, subimos historias (a Instagram) y compartimos posteos", aclaró la joven con mucha seriedad.

Fue en ese momento en que Pampita la apuró: "¿Ninguno de los dos gusta del otro? Porque en esos amigos siempre hay uno que está esperando la oportunidad", le consultó. "No, no. Somos muy buenos amigos y nos queremos un montón.

AM