Cande Ruggeri reveló el sexo de su bebé de una manera muy especial

Cande Ruggeri y y Nico Maccari realizaron una fiesta especialmente para descubrir junto a sus seres queridos, el sexo del bebé en camino.

La manera que decidieron enterarse de la noticia, fue a través del corte de una torta. "Boy or girl?" (Nene o nena), tenía escrito el pastel en su frente. Al cortarlo, el relleno era de color rosa, lo que indicó es que Cande Ruggeri y y Nico Maccari van a ser papás de una nena.

Apenas publicó la noticia en sus redes, sus amigos y seguidores comenzaron a dejarle saludos y mensajes de buenos deseos. Lizardo Ponce y Natalie Weber le escribieron: "Te dije", asegurando que sospechaban que se trataba de una nena.

Melina Pitra, Chino Leunis y Julieta Nair Calvo fueron otros famosos que se sumaron a los saludos.

Cande Ruggeri se hizo una prueba casera que había revelado el sexo de su bebé

Cande Ruggeri estuvo hoy en Socios del Espectáculo y contó detalles de su primer embarazo de casi tres meses ya. La modelo y host digital de El Hotel de los Famosos contó que su bebé fue buscado porque considera que ya era hora de formar familia para disfrutar joven de sus hijos.

En conversación con Rodrigo Lussich, el presentador le consultó si sabía el sexo de su bebé, y dado que aún no sabe científicamente, que va a tener, Rodrigo le ofreció hacerse la prueba casera del tenedor y la cuchara, para determinar si es niña o niño y Cande Ruggeri aceptó.

Lussich le explicó que es un método empírico que usaban las abuelas y que él tiene por costumbre hacer. Así que ubicó, sin que ella viera, un tenedor y una cuchara en sillas separadas, tapados por un cojín. “Si se sienta arriba del tenedor es varón y si se sienta arriba de la cuchara es niña”, explicó para todos, el periodista. Una de las socias comentó que a ella le funcionó cuando se la hicieron.

Cande Ruggeri se mostró a gusto con la prueba y la hizo. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron toda la performance para evitar que se supiera por descarte dónde estaba cada cubierto y una vez estaba listo, Cande se aproximó para elegir la silla. “Chicos, quiero decir que no tengo instinto maternal, o sea, no sé realmente qué es. Me preguntan que voy a tener y no tengo ni idea", agregó.

Finalmente, Cande Ruggeri hizo la prueba casera para saber el sexo de su bebé y se sentó en la cuchara, así que, confirmando este método de las abuelas, se había revelado que tendrá una niña.