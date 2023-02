Pensó que como mamá iba a estar más relajada, pero sucedió todo lo contrarío. Luego de dar a luz el 9 de enero a su primera hija Vita junto a su novio, Nicolás Maccari, Candela Ruggeri se define como madre estructurada y sobreprotectora.

“La primera semana fue muy fuerte, no quería salir ni que nadie venga a verla. Estuve bastante retraída, la quería cuidar mucho para que no se pesque ningún resfrío. Después sí, empezamos a invitar a los afectos para que la vayan conociendo. A su vez, estaba dolorida por luxarme el coxis al haberse adelantado el parto natural una semana y me sentía cansada porque los primeros días dormíamos muy poco... La maternidad cuesta, a veces hay colapsos mentales, pero todo vale la pena por un hijo”, confiesa la modelo.

“Igual espero relajarme con el tiempo, ya que mi mamá siempre fue más distendida con nosotros. Aunque sentimos con el papá una responsabilidad grande para protegerla. Nico es un padrazo: apenas la siente llorar, se levanta y le canta, la pasea. Soy afortunada por tenerlo como compañero”, sostiene entusiasta sobre el nieto del actor Enzo Nino Viena, quien se dedica al mundo deportivo con su empresa Libro de pases. “Me levanto seguido a la noche para amamantarla. Es más duro y difícil de lo que te cuentan pero todo vale la pena cuando le ves la carita con esos ojos hermosos que te derriten. Con ‘Nico’ somos un equipazo: a veces me despierto a las 4 de la mañana matada y le pido que le cambie los pañales y lo hace. Me prepara el desayuno o la comida cuando necesito. Nos complementamos y entendemos muy bien como pareja” , agrega la hija del ex jugador de la Selección Nacional.

Cande Ruggeri sobre la maternidad: "Es más difícil de lo que te cuentan"

“Estoy haciendo contenido en mis redes sociales con marcas que me acompañan con cosas de moda y de la vida. Por suerte, puedo hacerlo con Vita que me facilita todo. Es muy capa: prácticamente no llora y se prendió de la teta muy bien desde el primer momento. Solo llorisquea cuando la dejamos en su cuna ya que quiere estar con nosotros siempre... Los abuelos están muy babosos, me llaman todos los días, mi papá (Óscar Ruggeri) llega a casa sin preguntar. Si bien siempre fue así, ahora está más intenso: a veces estoy dándole la teta y me sorprende visitándome... De todos modos, agradezco tener personas que me acompañan y contienen. Cuando necesito que mi mamá (Nancy Otero ) me ayude con Vita, viene enseguida. Esa comunión que me enseñaron mis padres es lo que quiero con Nico y Vita: tener una familia presente y que estemos siempre juntos”, concluye Cande con orgullo.

Fotos: May Ruiz (Instagram: @mayruizfotografia)