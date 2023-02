Cande Tinelli reveló que Fede Bal la invitó a Carlos Paz: "Me ofreció mandarme un helicóptero"

Cande Tinelli estuvo como angelita invitada en LAM y habló de todo. Por supuesto le preguntaron por su papá y señaló que está muy bien y disfrutando de la soltería. "Nos contamos todo", aseguró la empresaria.

Luego, al volver de una entrevista que le hicieron a Fede Bal por la última función de Kinky Boots en Carlos Paz, la hija de Marcelo Tinelli sorprendió al contar que que el actor una vez la invitó a esa ciudad cordobesa.

Cande Tinelli.

"Perdón Fede Bal, no te conozco", dijo mirando a cámara Cande Tinelli entre risas. Y continuó sobre la invitación: "Me ofreció mandarme un helicóptero". Enseguida varias angelitas coincidieron en que "es su modus operandi".

Ante la consulta de Ángel De Brito de si aceptó, la hermana de Mica Tinelli dijo: "No. No me gusta, no es mi tipo".

Fede Bal, furioso con Fernando Burlando por filtrar sus conversaciones.

El actor en diálogo con Socios Del Espectáculo expresó: “No hablé con Sofía y no hablo más del tema, se ocuparon todos de hablar del tema y yo pienso mantenerme en esta misma de no hablar porque dijeron tanto, que sigan diciendo lo que quieran, si se ríen, se hacen memes, ocupa espacio de tele en los programas de chimentos, está todo bien, entiendo mi rol y estoy tristemente acostumbrado a que esto pase en mi vida y no es algo que me sorprenda y me angustie de más.”.

Aunque decidió no hablar más de la polémica, Bal habló sobre cómo reaccionó frente a las declaraciones de Fernando Burlando sobre la causa. “Es triste que lo hagan público, es terrible, es esa sensación de no poder confiar absolutamente en nadie. Le mandé un mensaje a Fernando, yo no le conté a nadie, porque yo entendí que tenía la confianza de mandarle un mensaje y decirle ‘Fer, ¿es necesario llevar esto a la Justicia? ¿Vos pensás que mi ex necesita esto ahora, después de todo lo que está atravesando? Porque yo también sufrí, ella está sufriendo y a pesar de todo lo que pasó, ¿vos pensás que se merece un juicio?’”.

Fede Bal con su exnovia.

El actor explicó que, tras estas consultas, él y el abogado quedaron en resolver los temas en una reunión, pero que por cuestiones personales no lograron coincidir. Sin embargo, lo que le molestó a Bal fue el comportamiento de Burlando, que salió a divulgar los detalles de la causa públicamente. “Al toque lo veo en las noticias, en la tele, y ahí digo que no se puede hablar con nadie, ¿no puedo mandarte un mensaje y que no lo cuentes? Es esa sensación de que no se puede nada. Entonces listo, ya está, ni siquiera lo llamé después”.

Para concluir, quien quiso conquistar a Cande Tinelli, expresó: “Yo no lo veo para mi vida, para mí los juicios son para cosas más importantes y sobre todo Estefi, que con ella no sucedió nada, pero si ella necesita hacerlo, está bien, que lo haga”.