Cande Tinelli compartió un descargo luego de la polémica por sus dichos sobre Guillermina Valdés: "Fui bastante medida"

En las últimas horas creció la tirantez en la relación entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, luego de que Cande Tinelli dijera en "LAM" que consideraba que la actriz le hizo mal a su padre y que por ese motivo no tenía relación con ella, más allá de que nunca habían tenido piel.

Sin embargo, cuando todo parecía empezar a calmarse, Cande Tinelli utilizó las historias de su cuenta oficial de Intagram para compartir un descargo respecto a lo que generaron sus dichos. "Fui bastante medida hablando", expresó la artista en primera instancia.

Cande Tinelli en "LAM".

"Sólo di mi opinión (como todo el mundo opina de lo que se le antoja) es decir, de mi viven opinando, de mi familia también", agregó la cantante dejando en evidencia que no se arrepiente de lo que dijo en el programa que conduce Ángel de Brito.

Como si eso fuera poco, Cande sentenció: "Defiendo a mi viejo dando mi punto de vista. Soy libre de hacerlo. Ustedes también". "Ahora elijo el silencio(?)", escribió la hija de Marcelo apelando a la ironía.

Guillermina Valdés reaccionó tras el comentario de Cande Tinelli

Guillermina Valdés se hizo eco de los dichos de Cande en "LAM" y a través de su cuenta oficial de Twitter expresó: "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá".

Al parecer, la actriz no comparte la percepción de la hija de Marcelo Tinelli quien aseguró que nunca tuvieron piel. "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto", cerró la expareja del conductor.