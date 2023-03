Los rumores de que Cande Tinelli y Guillermina Valdés no tenían el mejor de los vínculos estuvo dando vueltas durante mucho tiempo. Una vez que se dio por confirmada la separación de Marcelo Tinelli con la actriz, “Lele” mantuvo su perfil bajo a la hora de hablar del tema. Ahora bien, esta semana se encuentra presente como panelista en LAM, programa conducido por Ángel de Brito y fue entonces cuando habló de la separación y de la empresaria.

"No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes", arrancó y con fuerza la artista. Luego, se sinceró con el conductor y dijo: "A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, es un tema de piel. Nunca nos caímos bien".

Y siguió: "Las veces que fui a sus presentaciones fue para apoyar a mi papá más que a ella. La respeto igual, está todo bien. Es su vida". Por otro lado, dijo que su hermana Micaela tenía mejor relación con la empresaria: "Con mi hermana Micaela se llevaba mejor. Ella es mucho más tranquila". Cuando Nazarena Vélez le preguntó si ella pensaba que la empresaria le hizo mal a su padre, ella dijo: "Yo siento que un poco de mal le hizo sí. O sea, mi papá es una persona alegre que le encanta laburar y siento que dejó de hace muchas cosas en su relación por ella. Igual, no le echo la culpa a ella. Pero le fue cortando cositas...".

Cande Tinelli siguió hablando sobre el tema y dijo algunas cosas sobre Guillermina y su relación con su padre: “Siento que no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa, esto, lo otro...", comenzó diciendo. Y siguió: "De hecho, creo que fue jurado para estar medio controlando... Ella era muy.... desconfiaba de todas".

Luego, la artista terminó de confirmar un comentario que había hecho en su momento Ángel de Brito sobre la empresaria y Marcelo, donde anulaba en cierto modo al programa “Showmatch”: "Obvio. Era todo mucho más cuidado. Yo sé que él no estaba suelto como es él. Igual, es un momento. Al principio de la relación estuvieron muy bien, muy enamorados, estaba todo bárbaro".

