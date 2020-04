Tras el escándalo que involucra a su padre, Cande Tinelli hizo un descargo

Cande Tinelli sorprendió con un descargo en su cuenta oficial de Instagram en la que hace referencia a su vida privada. La cantande de 29 años se mostró más que tranquila luego de que la involucraran en el escándalo de las valijas por el que Marcelo Tinelli (60), fue acusado de usar un vuelo humanitario para uso personal y familiar.

"Solo voy a decir esto: no tengo porqué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Asi que no esperen que me enoje y salte porque estoy muy tranquila. Faltan muchos días aún de 'encierro'.. acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismos y colapsamos.", expresó la hija del conductor de televisión diosa a través de las stories de sus redes sociales.

Luego, continuó contundente: "Solo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo. Aprendamos de esto, aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué diran, dejen de preocuparse tanto por lo que dice o hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos".