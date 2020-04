Cande Tinelli mostró las agresiones que recibió su hermana Micaela en las redes

En medio de la polémica que se generó con el clan Tinelli luego de que decidieran pasar parte de la cuarentena en Esquel y tras el escándalo que vivieron por una valija con medicamentos que solicitaron se enviara al domicilio, Cande Tinelli compartió en sus redes los tremendos mensajes de odio que recibió ella y su hermana Micaela.

A través de sus historias de Instagram, la "it girl" mostró dos capturas con réplicas de usuarios en donde le desean lo peor. "Me cag... en todo, es el apellido de tu familia. Ojalá no se enfermen porque no va a haber camas por HDP como vos, tu papá, tu madrastra, tu hermanito y todos los que se cag... en los demás", fue uno de los mensajes.

“Ja, relájense porque esto habla más de este ser que de mi familia en sí… Que encima no hizo nada ilegal ni se cag… en alguien. Cálmense un toque. Es momento de amor, no agresión”, pidió Cande.

Luego, compartió otra captura en donde apuntan contra su hermana: “Deseo cáncer para Cande. Y a vos (Mica), una larga vida para que puedas ver cómo va sufriendo y agonizando toda tu familia”. A este mensaje, la joven empresaria acotó: “Por si se quedaron cortos con lo anterior”.