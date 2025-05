A un año de haberse prometido amor eterno en el altar, Cande Tinelli y Coti Sorokin decidieron dar un paso a costado en su matrimonio y separarse. Pese a las idas y vueltas durante sus años de relación, la ex pareja apostó todo y decidieron casarse, pero el vínculo terminó por romperse de manera definitiva. En comunicación con LAM, la hija de Marcelo Tinelli reveló los motivos que la llevaron a divorciarse y cómo ve su futuro romántico.

Después de haber acompañado a su ex pareja mientras atravesaba un duro momento de salud, Candelaria habló sobre la decisión que sorprendió a los medios y a sus seguidores.

Coti Sorokin y Cande Tinelli en su casamiento

Cande Tinelli reveló el verdadero motivo de su separación de Coti Sorokin

En un móvil de LAM, con Santiago Riva Roy, Cande Tinelli reveló las causas que la llevaron a separarse de Coti Sorokin a un año de haberse casado y prometido amor eterno en una emotiva ceremonia. La modelo contó cómo es su actualidad y cómo ve su futuro en el plano amoroso.

“Con Coti somos dos personas muy intensas y siempre tuvimos una relación muy intensa, justamente. Siempre fuimos de cero a cien”, reconoció la empresaria como una especie de autocrítica al vínculo que sufrió diversas idas y vueltas.

“Tuvimos buenos y malos momentos, nos separamos y cuando volvimos quisimos apostarlo todo, capaz muy aceleradamente pero, más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico, mi relación con él es la mejor y eso me parece lo más importante de todo”, sostuvo la cantante.

Además, se refirió al tenso momento de salud que vivió el músico y señaló que “lo fui a visitar porque estaba internado y no podía caminar, pobre”. “Hoy en día es muy difícil tener una relación, uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva, fue un poco de todo”, reveló y remarcó que “fue un poco apresurado todo” pese a que no se arrepiente ya que de todo se aprende.

Respecto a su presente sentimental, aseguró que está sola y “no tengo ganas de estar con nadie”. “Estoy conmigo misma”, remarcó y echó por tierra los rumores de romance con Maxi Milito, abogado y fanático de los caballos.

“Por ahora no quiero nada, menos casarme. Nunca más”, sentenció y aconsejó a las parejas que planean contraer matrimonio: “Las parejas que estén por casarse y están muy ilusionadas, piensenlo bien”.

Cande Tinelli reveló los verdaderos motivos de su separación y divorcio con Coti Sorokin y adelantó que no espera volver a encontrar el amor pronto, además de descartar por completo volver a casarse.

