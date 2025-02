“Estamos mal, muy mal”, fue la declaración de Cande Tinelli a Marina Calabró en El diario de Mariana (América) sobre su reciente separación de Coti Sorokin. Sin embargo, no es la primera vez que la hija de Marcelo Tinelli confiesa su angustia por una ruptura amorosa, y un claro ejemplo fue el corto pero mediático vínculo que tuvo con Nacho Viale.

En el año 2014 las redes continuaban siendo una novedad, sobre todo Twitter, que como una paradoja del presente era el espacio favorito de muchos a la hora de expresarse. En aquel momento, los famosos no guardaban sus opiniones, y era la aplicación del entonces pajarito la responsable de filtrar los sentimientos de los mediáticos, a través de “me gustas” “compartidos” o tuits de la propia autoría de los famosos

Cande Tinelli y Nacho Viale enamorados en el año 2014.

La relación entre Nacho Viale y Cande Tinelli

En este sentido, fue esa misma red social la que indicó el inicio y el final del vínculo entre el nieto de Mirtha Legrand y la hermana de Juanita Tinelli. En aquel entonces, una Candelaria Tinelli de 24 años y un Nacho Viale de 32 comenzaban a salir mientras se enviaban tiernos mensajes públicos por el ahora X. Además, se encargaban de publicar fotos enamoradas en las redes y, con o sin autorización, dejaban que la diva hable sobre ellos en sus famosos almuerzos. Por su parte, esta relación se convirtió en una de las más polémicas de su momento.

Ambos involucrados forman parte de familias prestigiosas dentro del mundo del espectáculo, y cuando Showmatch estaba en sus mejores momentos, la relación de la hija del conductor con el nieto de la mismísima Mirtha Legrand, no pasó desapercibida.

La primera foto filtrada por la Revista ¡Hola! de Nacho Viale y Cande Tinelli

Seis meses fue lo que duró el amor entre ambos, que pasaron de compartir fotos en Instagram y dedicarse palabras de amor en Twitter a dejarse de seguir y tirarse indirectas por las redes. “Así termina el 2014... Todo lo que tiene que terminar, termina... Todo lo que tiene que empezar, empieza... Y si no, se disuelve”, fue el tuit de Candelaria en diciembre del 2014, lo que indicó que una crisis comenzaba a abrumar a la pareja.

A su vez, palabras de terceros denominados “allegados” a ambos comenzaron a asegurar en los medios que los enamorados ya no estaban juntos, y luego comenzaron los rumores que involucraban infidelidades.

Sin embargo, fue la misma Tinelli la que se encargó de desmentirlos, también en el entonces twitter, cuando se la empezó a vincular con el modelo Guido Francardi : “Pido por favor que no inventen más. ¡Estoy cansada! No conozco a este pibe Güido Francardi, ningún tercero hubo en mi relación. Basta”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin separados.

De esta forma, tras semanas de especulaciones e indirectas, fue Mirtha Legrand la encargada de confirmar lo que todos sospechaban. Corría diciembre del 2014 cuando la diva invitó a Ángel de Brito a su mesa, que con la personalidad que siempre lo caracterizó, fue directo al grano: “¿Qué pasó con Nacho y Candelaria?”

"No tuve oportunidad de conocerla demasiado. La vimos una sola vez, en el cumpleaños de mi hija Marcela y me pareció una chica encantadora", dijo la Chiqui en su momento, y reveló que su productor no dejaba que su novia se quede “charlando” con ella.

"Me pareció muy bonita, pero no sé qué ha pasado. Se disolvió", fue la frase de Mirtha que, de una vez por todas, confirmó los rumores. De esta manera, tanto Nacho Viale como Cande Tinelli fueron parte de una de las relaciones más mediáticas de la época. Al parecer, el vínculo no logró resistir a las hipótesis ajenas y a los rumores falsos, responsables de terminar con la relación más corta, polémica y fogosa de aquel año.

VFT