Que dijo Milett Figueroa sobre las hijas de Marcelo Tinelli: “No tengo que estar en ningún clan”

Desde que Milett Figueroa comenzó su relación con Marcelo Tinelli, los rumores sobre las rispideces en el vínculo con la familia del conductor fueron constantes. En su regreso a Argentina, la modelo habló sobre las hijas de su pareja y aclaró cómo está todo luego del cumpleaños del periodista.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Que dijo Milett Figueroa sobre las hijas de Marcelo Tinelli

A pocos días de su regreso al país, Milett Figueroa acompañó a Marcelo Tinelli en su cumpleaños, donde también estuvieron presentes las hijas del conductor y gran parte de su familia. Momentos después de la finalización del evento, la modelo habló con los medios sobre cómo está el vínculo con Cande, Mica y Juana Tinelli.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

En las últimas horas, transmitieron en Puro Show (El Trece) la conversación que mantuvo la actriz peruana con la prensa momentos después del cumpleaños del destacado presentador. “Con las hijas de Marcelo no nos veíamos desde hace dos meses, pero hemos estado en contacto. Siento que no nos hemos visto en mucho tiempo, porque cuando vivía aquí, nos veíamos siempre”, comentó.

En la misma línea, Milett Figueroa destacó la charla que mantuvo con Cande Tinelli, mostrando cómo mejoró su relación: "No nos veíamos hace dos meses, pero estábamos en contacto. De hecho, las abracé porque no las había visto. Hablamos con Cande, que me parece, sentimos que ha sido un montón de tiempo que no nos hemos visto. Porque cuando estuve viviendo acá las veía siempre”.

Por su parte, la artista hizo hincapié en los rumores sobre una mala relación entre ella y las hijas de Marcelo Tinelli luego del estreno de la serie de Los Tinelli: “En el reality recién estábamos empezando, hacía tres meses y no nos conocíamos tanto. Imagínate que si no nos conocíamos tanto con Marce, tampoco nos conocíamos tanto con las chicas”.

Reveló que tanto ella como las chicas se fueron conociendo mientras se grababa el programa. Al ser consultada por un periodista si se siente dentro del “Clan Tinelli”, Milett Figueroa contestó: “Creo que no necesito estar dentro de ningún clan para disfrutar del amor de Marce. Me siento recontra querida por ellas, aunque todavía nos estamos conociendo”.

Durante la entrevista, la actriz habló sobre su relación con Marcelo Tinelli, a pocos meses de cumplir dos años juntos, y destacó el fuerte vínculo que tienen a pesar de que ella viaja a Perú en reiteradas oportunidades por trabajo. Cuando les preguntaron si están pensando en el matrimonio, ambos se sorprendieron, aunque explicaron que por el momento no está en sus planes: “Estamos bien, felices, celebrando la vida; estoy viviendo en Argentina, pero no hay casamiento”.

Marcelo, Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo Tinelli

Con su regreso a Argentina y su relación con el periodista deportivo más consolidada que nunca, Milett Figueroa sigue siendo una de las figuras más comentadas en el mundo del espectáculo. En una reciente entrevista, habló sobre las hijas de Marcelo Tinelli donde destacó que se siguen conociendo, pero que se tienen mucho cariño.

VDV