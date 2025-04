Cande Tinelli confirmó su divorcio de Coti Sorokin y dio detalles de la separación: "No fue de común acuerdo"

En 2020, Cande Tinelli y Coti Sorokin sorprendían al anunciar el inicio de su romance. La influencer y el conductor se mostraron muy enamorados, y luego de cuatro años de amor, y haber atravesado una separación, decidieron celebrar su amor casándose. Con una soñada boda, la pareja inició una nueva etapa de su vida juntos, que duró un año. Es que en marzo pasado, la hija de Marcelo Tinelli confirmó una crisis y en las últimas horas indicó que hay un divorcio en marcha.

Cande Tinelli y Coti Sorokin: la crisis que terminó en divorcio

El 24 de febrero de 2024 en la estancia Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, Cande Tinelli y Coti Sorokin sellaron su amor con una gran boda que contó con todos los lujos y detalles. La pareja, que se había instalado en España, celebró con sus seres queridos su romance. Pero lejos quedó esa felicidad, un año después.

Es que en los primeros meses del 2025, la pareja fue foco de rumores en los que se indicaban que se habían separado. Luego, fue la propia Cande Tinelli que en diálogo con Intrusos (América) indicó que atravesaban una crisis. “Por el momento, estoy distanciada. La verdad que sí, pero por el momento no quiero confirmar nada porque recién llego y me debo una charla. Lo tengo que hablar”, señaló.

Pese a que se había mostrado positiva, sin indicar que se había tomado una decisión definitiva, con el paso de los días, esa crisis se confirmó en una separación definitiva. Recientemente, la influencer asistió al cumpleaños de su papá y fue captada por las cámaras de Los profesionales (El Nueve) y luego de ser consultada por la gran celebración del conductor, habló sobre novedades respecto a su vida sentimental.

“Lo mío sigue todo igual. Hay un divorcio en trámite”, indicó, causando sorpresa al entrevistador ya que se trataba de información inédita que brindó la joven. Y detalló: “Se lo pedí yo. No fue de común acuerdo. Aparte, él tampoco está acá y quería hacer las cosas express. Se dio así”. No obstante, Cande no reveló los motivos que la llevó a tomar esta decisión. Por su parte, Coti se mantiene al silencio al respecto y se encuentra instalado en España.

En este sentido, semanas atrás fue el panelista de LAM (América) Pepe Ochoa quién indicó el por qué de la separación: “Cande no soportaba sus actitudes. Era controlador, muy celoso, y que ella no quería estar en una relación así de tóxica”.

Pese a que Cande Tinelli no confirmó que estos hayan sido los motivos de su separación, si indicó que no hay vuelta atrás al anunciar que ya se encuentra el divorcio en trámite.