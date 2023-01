Cande Tinelli se adelantó al invierno y lució un look invernal ideal para la próxima temporada 2023

La familia Tinelli se encuentra ultimando detalles para la nueva serie que se viene por la plataforma de Amazon Prime, y en los próximos días viajaran a Punta del Este para filmar el primer tráiler. La segunda hija de Marcelo Tinelli, Cande Tinelli tiene su propio estilo y a la hora de lucir un nuevo look, siempre lo comparte con sus seguidores. La nueva apuesta de la influencer, una campera bicolor.

Pantalón cargo y campera bicolor de color negra con una franja blanca en el medio con el nombre de Balenciaga, un look noventoso que vuelve nuevamente a la actualidad siendo tendencia y furor este 2023. No es la primera vez que la influencer luce looks informales, logrando cautivar y fascinar a sus seguidores. No hay dudas de que este estilo de campera, será tendencia este invierno.

La prenda que adelanta la nueva temporada invierno 2023 de Cande Tinelli

Balenciaga cancelado

Una de las marcas más conocidas a nivel mundial se fue a pique después de sus últimas dos publicidades de la temporada primavera/verano 23 en las que se mostraban a niños con ositos y arneses, generando una revolución y el repudio de todos sus consumidores por hacer referencia a la pornografía infantil.

Campaña Balenciaga

Es por eso que algunas de sus prendas se encuentran a la venta pero con importantes descuentos. Cristóbal Balenciaga, creador, salió a pedir disculpas y dio de baja algunas de las fotos publicadas de la última colección ante la cancelación y el repudio de sus compradores. El interrogante es sí sus compradores podrán volver a confiar en la marca y sí todo este escándalo queda en el olvido. Aún así, muchas de las celebrities argentinas siguen apostando a la marca.

J.M