Cande Tinelli habló sobre los trastornos alimenticios que sufrió

Cande Tinelli hace un tiempo contó un triste episodio de su vida: desde los 15 hasta los 27 años, la hija de Marcelo Tinelli sufrió bulimia y anorexia.

En estos días de mucho tiempo para pensar la joven abrió su corazón y en medio de un live de Instagram, aprovechó el momento para concientizar con un profundo mensaje.

“Por favor no se metan en eso porque trae muchas consecuencias de verdad a futuro, hasta el día de hoy me sigue pasando factura, coman bien, aliméntense. Yo en mi caso soy vegetariana, no consumo lácteos y casi no consumo huevos. Me gusta mucho comer, disfruto, comer para mi es parte de saborear la vida y es clave. La anorexia pasó de moda, están de moda las curvas, hay que ser feliz y disfrutar", expresó.

En 2018, Cande contó lo que vivió durante esos años: "Sentí ganas de aprovechar la exposición sabiendo que me siguen muchas adolescentes, para contarles un poco mi historia y dejarles un mensaje a los que lo necesiten. No quiero dar pena con esto sólo quiero que abran los ojos todas".

Finalmente, reveló cuáles fueron las consecuencias de la enfermedad que más sufrió: “Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Chicas por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Todas somos hermosas. Con unos kilos de mas, de menos. La vida es así".