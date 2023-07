Cande Tinelli volvió a la música después de tres años y presentó tema junto a Coti: "Es un nuevo capítulo"

Cande Tinelli, bajo el nombre de Lelé, volvió a lanzar una canción después de tres años. Se trata de “Quiero verte”, que interpreta en colaboración con Coti Sorokin, y que, según la describen ellos, “propone un nuevo capítulo en su historia”.

La canción se centra en el alejamiento que tuvieron durante estos últimos meses, y fue escrita y producida por el mismo Coti. “Es 100% real la letra. La idea es que todo el mundo se identifique y lo viva en carne propia. La credibilidad de la música es un poco contar lo que a uno le pasa y transmitirlo a la gente”, reveló Cande Tinelli en diálogo con CARAS, que además, aseguró que con Coti siempre están cantando con el piano o la guitarra en su casa.

¿Cómo nació la idea de la canción? Sobre todo considerando que se trata de algo muy privado que pasó entre ustedes.

Fue más idea de él y yo fui agregando cosas. Se dio vuelta porque la iba a cantar él y después la iba a cantar yo. Fue ese juego que se terminó dando así.

¿Al principio no te dio miedo que estuvieran exponiéndose mucho con este tema?

Más que miedo por eso, me dio miedo el “no me voy a hacer cargo yo de esta canción” (risas). Después dije bueno, ¿por qué no? Está buenísima, es bastante alegre dentro de lo que es la letra. Tiene un final alegre. Así que dije “a enfrentar los miedos”, como siempre.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en un bar de Recoleta, donde además, el dúo la cantó en vivo, junto a otros temas. “Estoy re contenta. Hace mucho que no cantaba frente a un público, así que estoy emocionada. Tenía un poco de cagaso de trabarme, pero fluyó”, contó entre risas Cande Tinelli.

El último trabajo musical de Cande salió en agosto del 2020, con el lanzamiento de “Me está gustando”. Desde entonces, con la pandemia de por medio, no anunció nuevas canciones hasta ahora.

¿Por qué decidiste esperar tanto y qué te motivó a sacar música ahora?

Yo creo que la pandemia, en mi caso, que soy una persona bastante tímida y me cuesta sacar para afuera lo que tengo adentro, me metió más para adentro. Viste que uno dejó de ver gente. Yo aproveché para conectar con otras cosas, como con los caballos que a mí me gustan mucho, con el arte, con la pintura. Y capaz estuve más creativa desde otro lado. Con la música me costó en su momento salir y romper el hielo, me costaba decir “cuándo”, y fue como “vamos a enfrentarlo”.

¿Tu familia qué dice de la canción?

Mi familia ahora está en Miami, se fueron a ver a Messi, palito para mi familia (se ríe). No, todo bien. Ellos no tenían realmente la fecha exacta del lanzamiento, porque las cambiamos un par de veces. Están todos re felices, todos me apoyan un montón. Vino mi mamá. Siempre me apoyaron para hacer lo que me hace feliz y sobre todo en la música me han apoyado siempre.

¿Con qué artista argentino o argentina te gustaría hacer una colaboración?

Realmente hay tantos buenos artistas y me gustan tanto todos, que no sé que responder. Consumo mucha música argentina, me encanta. Desde Tini, Lali, Maria becerra, Tiago, Duki, banco a Emilia, banco mucho a todos, así que para mí sería un honor hacer algo con cualquiera de ellos.

¿Qué se viene ahora?

Tenemos un par de temas bajo la manga. También era salir para no frenar, para tener una continuidad y estoy un poco en ese camino. Tenemos material.

