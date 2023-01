Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron nuevamente: "Es difícil contar esto"

La pareja que inició su relación en el 2020 parece haber llegado a su fin, y digo parece ya que Cande Tinelli y Coti Sorokin tienen varias rupturas y reconciliaciones en su haber y lejos de ser un problema para ellos, lo toman como procesos para mejorar y seguir construyendo juntos.

En esta oportunidad fue Fernanda Iglesias quien reveló la noticia en "LAM". "Es difícil contar esto porque es una pareja que va y viene, pero están separados, distanciados, Coti y Cande Tinelli. Ambos están en Punta del Este, pero no están juntos", sentenció la periodista.

La publicación de "LAM" anunciando la separación.

Con respecto a los motivos que los habrían llevado a la ruptura, la panelista del programa que conduce Ángel de Brito agregó: "No sé por qué se separaron, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco, a pesar de que ellos siempre me contestan. Ella me dijo solo 'hola', pero cuando le pregunté, me dejó de contestar".

El detalle que detonó las sospechas de la periodista, fue que no compartan contenido juntos en sus redes y que no pasaran juntos el comienzo de año, teniendo en cuenta que ambos están en Punta del Este. "Ellos siempre están juntos en las redes y no se muestran juntos hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo", manifestó Iglesias.

La última foto que Cande subió con Coti.

Cande Tinelli cambió el look

En su último paso por la peluquería de su amigo Leo Leiva, Cande había elegido un look completamente original al teñirse las raíces con un rojo fantasía. Aunque ahora decidió hacer otro cambio de cara a la temporada de verano 2023.

"Pal verano", escribió la artista junto a una seguidilla de postales en las que muestra su nuevo color de pelo. En esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli optó por unificar el tono de su cabello y el color elegido fue un caramelo.