Cande Vetrano reveló su curioso método para hacer dormir a su bebé. La actriz se convirtió en madre primeriza el jueves 14 de noviembre de 2024. Desde entonces comparte en sus redes sociales las mejores técnicas que tiene para afrontar la maternidad acompañada de Andrés Gil.

La joven adulta de 33 años recientemente mostró en su cuenta personal de TikTok el truco que tiene para poder dormir a Pino Gil, su hijo de apenas cuatro meses de edad.

Cande Vetrano junto a Pino

El curioso método para hacer dormir a un bebé de Cande Vetrano

El modo de dormir al recién nacido implica a una canción, pero que poco tiene que ver con las canciones infantiles. Se trata de "Not Like Us" de Kendrick Lamar, uno de los temas más virales tras el Super Bowl 2025.

Cande Vetrano

Candelaria Vetrano mediante su cuenta de TikTok mostró un divertido video en donde se la puede ver bailando junto con su primogénito en brazos. Desde la intimidad de su hogar, la madre y actriz mostró como lidia con uno de los momentos más críticos de la maternidad, hacer dormir a su hijo.

La publicación no tardó en acumular cientos de likes y actualmente cuenta con 1,9 millones de visualizaciones. La ex chica Cris Morena mostró que el inusual método para lograr dormir a su hijo es poner la canción de Lammar, la cual tiene un ritmo más animado de lo que se espera para una canción para dormir.

La actriz reveló que hacer escuchar música de tipo rap a su hijo le habría funcionado. Pino, a diferencia de otros bebés, en el divertido video se lo ve calmo al recibir el estímulo musical.

El pequeño hijo de Candelaria Vetrano participó con ella de uno de los posteos que realiza en su cuenta oficial de TikTok. Allí los usuarios no tardaron en comer acerca del “método” y sobre la transparente maternidad que muestra Candelaria.

Cande Vetrano junto a su hijo Pino

C.G.