Cande Vetrano apoyó a la China Suárez por el conflicto del Wanda Gate 

En las últimas semanas, el foco público estuvo puesto sobre la China Suárez, tras el escándalo del Wanda Gate. Mientras la ex de Benjamín Vicuña está en el ojo de la tormenta como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Cande Vetrano salió a defender a su amiga.

Mientras Paula Chaves Mery del Cerro prefirieron no opinar sobre el tema, Cande Vetrano se diferenció de sus amigas y apoyó públicamente a la China.

“La verdad no opiné del tema y tampoco voy a opinar porque hay un montón de personas en el medio que quiero, que conozco y sinceramente no quiero hablar del tema porque no me corresponde” comentó la pareja de Meme Bouquet en diálogo con Agárrate Catalina.

“Es una amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pusieran en ese lugar. Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien” aseguró la ex participante de Master Chef en diálogo con Revista Gente.

A un día del estreno de la entrevista de la China Suárez, en la que se espera que rompa el silencio y hable de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, Celeste Cid mostró su apoyo a la actriz con un guiño buena onda en Instagram.

La foto en cuestión es una imagen en la que se la ve a la ex de Benjamín Vicuña en la cama, sexy, mostrando un hombro al desnudo; la actriz alabó a su colega y le comentó: “Noni” acompañado por un emoji de una flor.

Tras la polémica con Nara e Icardi, muchas de las amigas de la China como Paula Chaves y Zaira Nara decidieron distanciarse de la actriz y ponerse del lado de la pareja de la empresaria y el futbolista. Mientras figuras como Juana Viale y su ex le demostraron su apoyo públicamente, el comentario de Celeste Cid es un nuevo apoyo para ella.

