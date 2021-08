Fuerte frase de Cande Vetrano al recordar su trabajo con Cris Morena

Cande Vetrano con apenas 11 años debutó en la actuación de la mano de Cris Morena, en la novela Rincón de luz. Pero una humorada en Los Mammones dejó entrever que el camino no fue fácil. "Comencé en Agrandaditos. Pero un día yo estaba desfilando, porque bailaba tap y jazz y nos llevaban al desfile para que bailemos con la ropa, y me vio la vestuarista de Cris y me citó para un castig. Yo ya había hecho casting para Cris, las filas, y nunca había quedado. Pero por ese gol de la vida, quedé ahí", comenzó diciendo la actriz, quien después se despachó con una polémica frase, ¿en chiste?

"Todo el arte de Cris era muy maravilloso. Me acuerdo mucho del equipo humano, de los compañeros. Lo recuerdo con mucho cariño y me da ternura". El conductor le preguntó si le quedó algún amigo de esa época, sin imaginar que de esa respuesta se desprendería una picante frase de la actriz sobre el trabajo junto a Cris.

"¿De Rincón de Luz te quedaron amigos de la vida?", preguntó el conductor. Y ella respondió: "¡Lali! También estaba la China Suárez, Cami Salazar...". "¡Qué semillero, Cris Morena!", reaccionó Jey. Y Cande bromeó: "Qué visión la de esta piba".

Finalmente, sobre la continuidad en la actuación, Vetrano sorprendió con su picante comentario: "La mayoría con terapia seguimos". Jey Mammon se paró y simuló que se iba del programa, tras intuir que la invitada estaba dándole un palito encubierto a Cris Morena. Sin embargo, Cande aclaró su declaración: "No, no por Cris, chicos. Lo digo por el hecho de trabajar desde chicos. Digo que está buena la terapia para contrarrestar".

Caption

Cande Vetrano, sobre su paso por Masterchef: "Aprendí a manejar la frustración"

Cande Vetrano dijo que con el correr de las semanas descubrió una fortaleza aún mayor de la que creía tener. “Yo soy súper sensible pero el programa me hizo dar cuenta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba”, analizó a la distancia la actriz de 29 años.

“Me ha pasado de enojarme pero fue al comienzo porque me lo tomaba muy personal y no entendía. Hoy siento que lo manejo bastante bien. También aprendí a trabajar la frustración y empecé a entender que las críticas son para mejorar y que si te enojas, perdés”, reconoció una de las candidatas más jóvenes de la segunda edición de “MasterChef Celebrity”.

Aunque se trata de un rol novedoso, considerando su historial actoral, a Vetrano no le tembló el pulso. “Cuando me llamaron estaba “casteando” para una serie y fue re loco porque toda mi energía estaba en eso. Pero me empecé a imaginar en el programa y me re motivaba entrar. Las cosas se dieron y ni lo dudé. Además es un aprendizaje enorme en la cocina y como formato tiene algo que saca lo mejor de las personas. También es una vidriera más popular, lo ve gente de todos lados y es muy familiar”, explicó a la vez que augura llegar lejos en la competencia.

FL