Hace algunas semanas, la China Suárez se vio envuelta en el escándalo del Wanda Gate; cuando Wanda Nara publicó una polémica historia en Instagram y la acusó por ser la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. Desde ese fin de semana, la mirada pública estuvo sobre la ex de Benjamín Vicuña, y más de uno prefirió tomar distancia de la ex Teen Ángel, entre ellas sus amigas más cercanas.

La respuesta de Mery del Cerro cuando le preguntaron si seguía siendo amiga de la China Suárez

Mery del Cerro junto a Paula Chaves fueron consultadas por su relación con la China Suárez, ya que junto a la hermana de Wanda Nara compartían el mismo grupo de amigas. Muchos son los rumores que comenzaron a circular, y como Paula Chaves es mejor amiga y madrina de la hija de Zaira Nara, sobre la China solo comentó que “son solo conocidas con buena onda”.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", aseguró Paula Chaves en una entrevista sobre el Wanda Gate.

La respuesta de Mery del Cerro cuando le preguntaron si seguía siendo amiga de la China Suárez

Mery del Cerro prefirió guardar silencio hasta que habló en “Agárrate Catalina”. “La verdad no opiné del tema y tampoco voy a opinar porque hay un montón de personas en el medio que quiero, que conozco y sinceramente no quiero hablar del tema porque no me corresponde” comenzó diciendo la pareja de Meme Bouquet.

La respuesta de Mery del Cerro cuando le preguntaron si seguía siendo amiga de la China Suárez

“Me parece un tema muy delicado, y que cada uno sabe lo que hace. Nada más que eso. No voy a hablar de nadie. No voy a hablar de nada. Obvio que es mi amiga, pero no voy a hablar de nada porque cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio que es amiga. Hace un montón de años que es amiga” aseguró Del Cerro sobre la ex de Benjamin Vicuña.

Revelan qué fue lo que hizo la China Suárez para conquistar a Mauro Icardi:

El Wandagate, a pesar de la reconciliación de Mauro Icardi con Wanda Nara tras el chichoneo con China Suárez sigue dando que hablar. Ahora surgieron datos de que hizo la actriz para seducir al futbolista.

No obstante, a las horas la hermana de Zaira sacó a relucir una gama enorme de datos en un intercambio con Ángel de Brito. El conductor de LAM se lanzó a relatar todas las situaciones que le transmitió Wanda, principalmente sobre el accionar de María Eugenia para seducir al futbolista, informa Paparazzi.com

Revelan qué fue lo que hizo la China Suárez para conquistar a Mauro Icardi

Ángel expresó: "Le dije a Wanda si una mujer va a París, a un hotel, está todo planeado hace meses. Ella está convencida de que no pasó nada con ellos. Me dijo ‘yo leí toda la conversación de Mauro con la China y le pedí a ella que me mandara toda la conversación. Pero estaban borradas varias partes que la China le decía a Mauro’. Ella lee las dos”.

De Brito retrató lo que Wanda eligió contar, dado que la responsabiliza de llevar a cabo una especie de convencimiento psicológico. “Cosas que le molestaron puntuales a Nara de la China. Ella leyó que Suárez le decía ‘vos te vas a separar de tu mujer, vos sos mi permitido’. Ella le hacía un trabajo psicológico finito. Lo histeriqueaba, le cerraba la puerta y se la abría un poquito”.

A la hora de descubrir cuál de los dos insistió para crear el vínculo clandestino, de Brito narró: "Wanda me dice ‘él (Mauro) es un boludo. Le manda fueguitos. Ella le pasó el teléfono y lo habilitó a hablar’. En un momento de la charla, me dice Wanda que la China le dijo ‘yo estaba enganchada y el pibe me insistía’”.

A la hora de abordar la estadía en un hotel en París, el conductor de LAM manifestó: “En un momento Mauro le dice a Wanda ‘andate con tu hermana a Milan’. En ese instante se da el encuentro. Cuando Wanda sube que estaba viajando, la china le escribe a él y le dice ‘estoy viajando’ para encontrarse finalmente”.

FF