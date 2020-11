Cantando 2020: Charlotte Caniggia denunció “acomodos” y mandó al frente a Hoppe, Tinelli y Prada

El Cantando 2020 se acerca a su final y las polémicas cada vez son más fuertes. La emisión del lunes pasado fue determinante para el futuro del certamen: A través del voto del público, quedó eliminada Laura Novoa. Sin embargo, el canto no fue el gran protagonista de la noche, sino Charlotte Caniggia, quien aseguró que hay concursantes “acomodados” en el programa.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Charlotte su opinión sobre Lizardo Ponce. "Me cae muy bien, pero llegará a finalista. Es uno de los acomodados. El otro es Cachete. El público lo sabe. Yo soy muy cholula y miro todos los comentarios", aseguró la participante.

Lejos de callarse, la hija de Mariana Nannis alzó aún más la 'voz popular' y expuso su teoría. "Yo estuve en muchos realities y sé cómo funciona esto. Creo que todo esto pasa por producción: Por Chato (Prada), Fede (Hoppe), (Marcelo) Tinelli. Pero está todo bien ¿eh? El programa mismo acomoda a la gente y acá pasa eso: No es todo voto, es todo por atrás ¿entendés?", dijo con su ironía característica.

"¿Si vas al teléfono los limpiás?", le consultó el conductor. "No sé, depende del Chato y Hoppe. Ojalá me elijan a mí, queridos", dijo Charlotte, que señaló que el jurado le 'regala' puntaje a Lizardo, que canta como ella, es decir 'como el orto', según sus propias palabras.

Lizardo no quiso quedarse callado ante la acusación: “Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: Vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también”.

“Porque hay gente que es amiga pero eso no es por acomodada. Es porque yo lo elijo. Pero está todo bien”, le contestó Charlotte sin dar cabida a su explicación. Pero De Brito terminó tajante diciendo irónico: “Sí, se nota”.