“¡Carajo, mierda!”: la verdadera historia de la famosa frase de Mirtha Legrand

“¡Carajo, mierda!” exclamó Mirtha Legrand, y con esas dos palabras, la diva de los almuerzos selló uno de los momentos más icónicos y recordados de la televisión argentina. Lo que comenzó como un simple enredo con globos y papelitos, terminó en un exabrupto que no solo generó un escándalo nacional, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, repetido y celebrado por generaciones.

La verdadera historia de la famosa frase de Mirtha Legrand

La anécdota ocurrió durante la grabación de una edición especial de fin de año de Almorzando con Mirtha Legrand. El estudio estaba decorado con globos y papelitos, adornos que, lejos de sumar alegría, desataron el caos. Al inicio del programa, Mirtha fue recibida con aplausos, pero rápidamente quedó atrapada en las cintas de los globos. “Quedé enredada, les juro que no puedo… Voy a intentar… Un momentito… ¡Con paciencia, por favor!”, dijo, intentando mantener la compostura.

Pero eso no fue todo. Los papelitos que caían del techo se enredaron en su impecable peinado, sumando más frustración a la situación. Aunque logró sonreír y superar el momento, la tensión no tardó en aumentar. Un plano de cámara que la tomó de perfil fue la gota que rebalsó el vaso. “¡Corte, corte, corte! Así no… De perfil, no me gusta. Retóquenme el pelo, por favor. Si voy a estar una hora acá… Yo soy una mujer grande”, exclamó, visiblemente molesta.

El enojo de Mirtha no cesó. Al sentarse en uno de los taburetes de la escenografía, su esposo, Daniel Tinayre, director y productor del programa, intentó calmarla. “Si querés no lo hacemos, pero esto está perfecto”, le dijo, buscando apaciguar la situación. Sin embargo, la tensión siguió creciendo hasta que, en un momento de máxima frustración, Mirtha Legrand soltó su ya famosa frase: “¡Carajo, mierda!”.

La repercusión de la famosa frase de Mirtha Legrand

El exabrupto, captado en video, no pasó desapercibido. Rápidamente se viralizó, sorprendiendo a los televidentes y convirtiéndose en un latiguillo popular. Aunque en un principio Mirtha se mostró furiosa, con el tiempo logró reírse de la situación. Incluso, en programas posteriores, recreó el momento, demostrando su capacidad para conectar con el público y reírse de sí misma.

Este incidente no solo reveló una faceta más humana y espontánea de la conductora, sino que también destacó su habilidad para manejar situaciones imprevistas con gracia y elegancia, incluso en medio del estrés. La frase “¡Carajo, mierda!” se convirtió en un hito cultural, un momento que trascendió la televisión y quedó grabado en la memoria colectiva de los argentinos.

Cabe destacar que fue Chiche Gelblung quien dio a conocer este material en su ciclo Memoria (Azul Televisión – Canal 9). Años después, reveló que las imágenes habían sido proporcionadas por Gerardo Rozín, entonces Gerente de Programación del canal. “La verdad es que me lo dio él. Reconozco su mérito y es un dato histórico. Él lo descubrió y nos facilitó ese material”, contó Gelblung.

El día que Mirtha Legrand pronunció su famosa frase no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que también demostró cómo un momento de frustración puede transformarse en un ícono imborrable para la cultura popular.