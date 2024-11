Chiche Gelblung reveló su duro pasado: “dormía en un depósito de huevos”

Héctor Maugeri, conductor de +Caras en las noches de CARAS TV, recibió una figura histórica de los medios argentinos: Samuel “Chiche” Gelblung. Durante una entrevista íntima, el periodista de 80 años, abrió su corazón como nunca antes y compartió detalles desconocidos de su vida personal y laboral, donde repasó los obstáculos que enfrentó antes de alcanzar el éxito en el periodismo.

Liliana Castaño, productora general, Chiche Gelblung y Héctor Maugeri.

Con seis décadas de trayectoria, Chiche Gelblung se ha consolidado como uno de los grandes referentes del periodismo argentino. A lo largo de su carrera, recibió más de diez premios Martín Fierro, incluido el galardón mayor en los Martín Fierro de Cable 2022. Sin embargo, llegar a la cima no fue sencillo.

“Tengo 80 años y no tengo drama con la edad. La gente te pone en un lugar complicado con la edad, pero yo no lo siento. Sigo con mis proyectos y mis ilusiones. Cuando perdés los proyectos, se pierde el sentido de la vida”, reflexionó el conductor de Crónica TV. Estas palabras dieron pie a una conversación sincera sobre su duro pasado, marcado por problemas familiares, dificultades económicas y la búsqueda constante de su vocación.

“Vendía medias, dormía en un depósito de huevos”, confesó con crudeza, evidenciando los inicios difíciles que enfrentó antes de convertirse en una figura mediática. Sin embargo, su historia muestra también la tenacidad de un joven que soñaba con cambiar su destino.

Chiche Gelblung entre el tango y el periodismo

El periodista reveló que, en su juventud, soñaba con diversas profesiones: “Quería ser corredor de Fórmula 1, cantor de tango, médico y periodista”. Todo eso quería ser”. Con humor, agregó que “periodista lo hice, médico lo ejerzo ilegalmente”, provocando las risas en el estudio.

Sin embargo, fue el tango el que ocupó un lugar especial en su vida. “Cantaba tango en la Botica del Ángel. Ahí se planteó la dicotomía entre hacer periodismo o cantar tango”. El conductor de 70-20, por Canal 9, explicó que trabajaba como periodista en la editorial Atlántida mientras se presentaba como cantante en las noches porteñas. “Los dueños de la editorial vinieron a ver el espectáculo; ellos no sabían que cantaba. Me hicieron elegir: o sos periodista o cantor”, recordó.

A pesar de su amor por el tango, la decisión de Chiche Gelblung fue clara: “Elegí el periodismo porque ganaba mejor”. Por último, agregó: “Cantaba bastante bien, tenía un repertorio importante. Mi hit era Antiguo reloj de cobre, imitaba a Miguel Montero y me salía bien. Me divertía y me gustaba, pero vino la directiva de mis jefes”.