Caramelito habló de la muerte de su hermano, Martín Carrizo

De vuelta a la televisión, Caramelito Carrizo se quebró al recordar a su hermano, Martín Carrizo, quien murió tras perder su lucha contra el ELA. Entre lágrimas, la panelista abrió su corazón y relató cómo fueron los últimos días del músico.

"Martín está en paz, como se merece. Me dejó un legado inconmensurable. Me enseñó a vivir y a morir. Lo vi morir, estaba al lado suyo cuando se fue. Me regaló su última mirada, y yo le regalé la mía", comenzó diciendo Caramelito Carrizo.

Lee más: Esteban Bullrich y otros famosos que padecen ELA, la enfermedad por la que falleció Martín Carrizo

Notablemente emocionada, la panelista de A la tarde reflexionó sobre la muerte, luego de que el exbaterista del Indio Solari luchará contra una feroz esclerosis lateral amiotrófica: "Él, y cada persona que atraviesa una enfermedad así, conviven constantemente con la aceptación. Es la dualidad de aceptar y luchar contra la muerte. Es muy fuerte".

"Tenmos culturalmente un concepto de la muerte, a la que le tememos, le escapamos. Pero les aseguro que yo me amigué con la muerte", concluyó Caramelito .

"Los cinco discos que hice los hice con él. Cada canción me las hizo grabar mil veces. Eran las cuatro de la mañana y me decía que lo hiciera de nuevo porque lo podía hacer mejor. Ese legado de trabajo, lucha, excelencia, amor y risas me deja. Y esa última mirada también me la regaló", redondeó Caramelito.

Murió Martín Carrizo, el hermano de Caramelito

Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, murió a los 50 años de edad. El músico hace un par de años se encontraba batallando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.

“Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió su hermana esta mañana en una publicación en redes sociales para anunciar el fallecimiento de quien fue baterista del grupo A. N. I. M. A. L. entre 1992 y 1997. “Gracias, queridos y queridas, por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, expresó Caramelito en sus redes sociales.

Murió Martín Carrizo, el hermano de Caramelito

Martín Carrizo a lo largo de su carrera formó parte de bandas como Bocanada, de Gustavo Cerati, y fue ingeniero de grabación, mezcla y mastering de los álbumes Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte, del Indio Solari. También trabajó con Abel Pintos en Cosas del corazón, y con Benito Cerati en TripTour.