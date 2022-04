Carlos Baute volvió al país después de cuatro años: "La pasión de aquí es espectacular"

Luego de cuatro largos años y una pandemia de por medio, Carlos Baute pudo volver a presentarse en Argentina, lugar donde se siente como en casa y donde ha hecho proyectos exclusivos, como actuar en la telecomedia "Los Únicos", junto a Nicolás Cabré, Nico Vázquez, la China Suárez y Jimena Barón, entre otros.

El artista se reencontró con el público de argentina y las fanáticas disfrutaron de sus canciones de principio a fin. Tanto es así que hasta le tiraron ropa interior al escenario, gesto que hizo reír a Carlos Baute que agradeció públicamente semejante la muestra de afecto.

En exclusiva con Revista Caras, Carlos Baute habló de su regreso al país, carrera artística y de cómo se maneja con la lamentable situación de acoso que está sufriendo por parte de una fanática.

Carlos Baute en el Broadway. Ph: Marcelo Giménez

¿Cómo fue el reencuentro con el público?

- Brutal, que pasional Dios mío, que cantidad de cosas que lanzaron que no se pueden decir. La verdad que muy cariñosos. Muy contento porque después de esos cuatro años he sacado muchas canciones, que por lo que está pasando en el mundo, necesariamente no suenan en radio. Son canciones que les ha ido muy bien en Spotify y me impresiona ver que se las sabía enteras. Esas canciones nuevas que canté, que fueron unas 6 o 7 las cantaban completas y me emocionó mucho. Estar aquí en Argentina es maravilloso, todos los artistas lo decimos: la pasión de aquí es espectacular.

¿Qué significa para vos Argentina?

- Siempre ha habido un cariño muy especial. Aquí he hecho cosas que no hice en otros países, por ejemplo, hice una serie “Los Únicos”, estuve un tiempo ahí participando. Me han pasado cosas maravillosas en este país. Hice una gira de festivales y teatros, fueron 42 conciertos es unos meses, entonces me vine a vivir unos cuatro meses seguidos para poder hacer eso, y me la pasé espectacular. Argentina es enorme, conocí muchísimo, de Salta al Perito Moreno, del este al oeste, he conocido bastante. Asique estoy feliz de estar aquí nuevamente.

Carlos Baute. Ph: Marcelo Giménez

¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?

- Su gente me gusta, el acento, me encanta como hablan. Tengo muchos amigos, en vez de estar en un hotel, me quedo en casa de amigos. Eso es muy bonito porque al final, en una casa, conoces más la cultura de un país. En un hotel estás como frío, como un puerto franco ahí extraño. Pero cuando estás en casa de amigos, es maravilloso, ves qué hay en un supermercado acá, vives una experiencia diferente.

De cara al futuro, ¿qué tenes preparado a nivel artístico?

- Muchísimas canciones. Tengo canciones para aburrir, no sabes la cantidad de canciones que compuse en este tiempo... De hecho, sigo componiendo, pero en la pandemia compuse muchos temas que irán saliendo.

Carlos Baute junto a sus bailarines en el Broadway. Ph: Marcelo Giménez

¿Cómo es tu relación con el público?

- Yo lo agradezco, estamos aquí por ellos, es una bendición. Los momentos de meet and great no son siempre, se dan en los shows nada más. Estoy encantado, estoy feliz. Compartir con ellas, te dicen cosas muy lindas de las canciones, que al final son canciones para el público. Estoy agradecido con ellos.

Después de la situación lamentable que estás viviendo con una fanática, ¿cambió tu relación con el público?

- Yo la verdad es que no pienso cambiar, siempre he sido así, es como raro cambiar después de tantos años “viejo loro no aprende a hablar”. Nunca hice nada negativo para que me sucediera eso, pasó, la justicia ya decidió, y la verdad es que la hemos pasando tan mal que yo no quisiera hablar mal de ese tema porque ha sido demasiado complicado, y está siendo complicado.

Carlos Baute cantándole a sus fans. Ph: Marcelo Giménez

¿Cómo te sentís al escuchar tus canciones, a nivel internacional, en voces de otros artistas?

- Es maravilloso. Yo no había escuchado la canción “Te Quise Olvidar” de Karina y me quedé sorprendidísimo. Me la presentó un amigo y yo dije “Y eso ¿qué es?”, me encantó la onda, porque para mí esa canción es una balada, la escuche en cumbia y queda espectacular. Ayer estaba con un amigo y me decía “No puede ser que la hiciste tu”, y yo le decía “Te lo juro, la compuse yo”, se la tuve que enseñar. Aparte que yo la grabé en el año ‘97, le dije “Mira el compositor”, me decía “No puede ser”, le conté la historia, porque es una historia real. La colgué en una story, etiqueté a Karina, ella me saludó y me dijo “Tenemos que cantarla juntos” y la verdad que me encantaría, obviamente.

¿Cómo te sentís al ver que “Colgando en tus Manos” sigue siendo un éxito que trascendió generaciones?

- Trascendió generaciones e idiomas también. Es una locura porque hay canciones que me las han pedido para otros países. Pero en el caso de “Colgando en tus Manos”, está traducida y la han cantado en Alemania, Dinamarca, República Checa, Brasil y así un montón de lugares. Yo creo que va a ser mi clásico de toda la vida, sin duda. Ojalá que siga habiendo otros clásicos, como “Te Regalo” o “Te Quise Olvidar”, pero “Colgando en tus Manos” fue un antes y un después, obviamente.

¿Cómo te definirías en una sola palabra?

- Imposible definirme, en una palabra, hay un poquito más de una palabra. No, no me cortes así. Pasional, como el público argentino, así, tal cual.

Carlos Baute. Ph: Marcelo Giménez

Las próximas fechas de Carlos Baute

Jueves 14 de abril: Punta del Este, Uruguay

Domingo 17 de abril: La Rioja, Argentina (Estadio Superdomo)

Sábado 30 de abril: Almería, España