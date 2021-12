Carlos Monti dio más datos del wandagate y aseguró que la China Suárez esconde información

La polémica entre Wanda Nara y la China Suárez no tiene descanso. Cuando parecía que la atención se estaba diluyendo, el periodista Carlos Monti dio más detalles desconocidos del escándalo.

“Wanda queda mejor parada porque fue engañada, la gente la ve como la víctima y he escuchado barbaridades", dijo Monti en La Once Diez.

Luego, el conductor también aseguró que la actriz no contó todo lo que debería. "La China no habló todo lo que tendría que haber hablado. Por consejos de quienes manejan su carrera artística o sus abogado e incluso de su ex pareja Benjamín Vicuña", agregó.

La polémica frase de Wanda Nara sobre su escándalo con la China Suárez

En medio de la revolución por su llegada al país, Wanda Nara también tuvo su momento para hablar sobre el conflicto con la China Suárez y su marido Mauro Icardi.

Pero entre las polémicas declaraciones, Wanda Nara lanzó una picante frase. “Lo llamaron Wanda Gate, después me enteré que significaba ‘el caso de Wanda’ y cuando supe eso dije ‘pero qué es un policial, a quién van a matar’ y no murió nadie, al menos por ahora”, dijo la modelo en diálogo con revista Gente.